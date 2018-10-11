نهائي إماراتي خالص في عربية زايد للبلياردو

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

تأهل منتخبا الإمارات (أ) و(ب) إلى نهائي سنوكر الماسترز للفرق ضمن بطولة زايد لألعاب البلياردو العربية 2018 المقامة حالياً بالفجيرة وفاز منتخبنا (أ) على مصر بنتيجة 3-0 كما حقق الإمارات (ب) الفوز على السعودية 3-2 بعد مباراة ماراثونية، وضمن نصف نهائي الماسترز للسنوكر أيضاً حجز محمد شهاب لاعب المنتخب الوطني مكانه في نهائي الماسترز، في الوقت الذي فاز اللاعب المصري وائل طلعت على العراقي فراس كامل ليلتقي شهاب وطلعت في النهائي، كما بلغ منتخبنا الوطني (أ) للسنوكر المباراة النهائية بعد فوزه على مصر في نصف النهائي بنتيجة 3-0 ويلاقي منتخبنا الفائز من الإمارات (ب) والسعودية في المباراة النهائية.

وفي مسابقة البلياردو للكرات الثماني فاز منتخب الإمارات (أ) على منتخبي البحرين 3-0، وسوريا 2-1، وفاز منتخب العراق على ليبيا 3-0، وفاز السعودية على منتخبي سوريا والأردن 3-0، وفلسطين على الجزائر 3-0، بينما خسر منتخب الإمارات (ب) أمام العراق.

إشادة

وأكد سلطان الجوكر أمين السر العام لاتحاد البلياردو والسنوكر أن الحدث يسير على أكمل وجه، وذلك بقاعات فندق كونكورد الفجيرة، وقال: نتفاءل دائماً بقيام أي بطولة على أرض الفجيرة، حيث سبق وأن توجنا بألقاب عديدة، سواء في بطولات آسيا أو في بطولة العالم للناشئين التي أقيمت قبل عامين في الفجيرة، ونشكر كافة الأخوة القائمين على هذا الأمر.

كما أشاد الجوكر بالمستويات المتطورة التي أظهرها اللاعبون العرب، سواء في السنوكر أو البلياردو، ما يدل ذلك على الاهتمام بهذه الألعاب عبر الاتحاد المحلي، مؤكداً على أن لاعبي السنوكر قدموا مستويات مميزة.

رضا

من جانبه عبر محمد عبد الله إداري منتخب الإمارات للبلياردو والسنوكر عن ارتياحهم ورضاهم للنتائج التي حققها لاعبو منتخبنا الوطني للسنوكر والبلياردو حتى الآن في ثالث أيام البطولة، وقال عبد الله نطمح لتتويج لاعبي المنتخب بالألقاب.

بطولة تاريخية

ومن ناحيته اكد عمر الخرادلي رئيس الاتحاد العربي للبلياردو والسنوكر بأن بطولة زايد الحالية المجمعة في الفجيرة تعتبر الأولى من نوعها في تاريخ الاتحاد العربي بشكلها الحالي، حيث تضم كافة مسابقات البلياردو والسنوكر إلى جانب البلياردو الفرنسي والصيني.

وقال تشعرنا بطولة زايد وكأننا نلعب في أولمبياد مصغر بتواجد كل الفئات والمراحل ضمن هذه البطولة، منوهاً إلى قرار تثبيت البطولة كل عامين لكي يحافظ اللاعبون على مستواهم، وأكد انهم يدرسون مستقبلاً مشاركة العنصر النسائي، نافياً في نفس الوقت أن يكون عدد الدول الـ11 المشاركة في الحدث قليلاً، لافتاً إلى أن الإمارات لأول مرة تجمع هذا العدد على مستوى التنظيم، وقال كافة اللاعبين المتواجدين حاليا عبروا عن ارتياحهم للتنظيم الدقيق والعالي الذي رافق الحدث، الذي يتزامن مع عام زايد في الإمارات، مشيداً بكافة الحكام والمشرفين على البطولة والمنظمين.