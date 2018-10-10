سالم القاسمي يُكرّم الفائزين في «تميز أندية الشارقة»

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، شهد الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، مساء أمس في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، حفل تكريم الفائزين في الدورة الثانية لبرنامج التميز لأندية إمارة الشارقة، الذي ينظمه مجلس الشارقة الرياضي، وفاز بجائزة الأندية التخصصية الرياضية في الفئات الرئيسة كل من: نادي الشارقة للفروسية والسباق، ونادي الشارقة الرياضي عن فئة التميز العام.

وفاز نادي الشارقة للشطرنج، ونادي دبا الحصن عن فئة النادي المتميز في الأنشطة الثقافية والمجتمعية، وفاز عن فئة النادي الأكثر تطوراً ناديا خورفكان لأصحاب الهمم، والبطائح.

وفاز بجائزة الأندية التخصصية الرياضية في الفئات الفرعية كل من نادي الشارقة للفروسية والسباق، ونادي الحمرية عن فئة القيادة الاستراتيجية، وكل من نادي الشارقة للفروسية والسباق، ونادي الشارقة الرياضي عن فئة التسويق والاستثمار.

وفاز نادي الشارقة للفروسية والسباق، ونادي الحمرية عن فئة الإدارة الفنية ورعاية اللاعبين، كما فاز كل من نادي الثقة لأصحاب الهمم، ونادي الشارقة الرياضي عن فئة الإعلام والاتصال، وفاز بفئة الإنجازات الرياضية كل من نادي الشارقة للفروسية والسباق، ونادي الشارقة الرياضي.

وكرم رئيس مكتب سمو الحاكم رئيس وأعضاء اللجنة العليا ولجنة التحكيم لبرنامج التميز لأندية الشارقة.

فئة جديدة

وكان الحفل قد بدأ بالسلام الوطني وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وأشار الدكتور غانم محمد الهاجري رئيس اللجنة العليا للبرنامج إلى أن عدد المشاركين في الدورة الثانية بلغ 14 نادياً، منها 9 أندية رياضية، و5 أندية تخصصية، وأكد أنه تم إضافة فئة جديدة في الدورة الحالية، وهي النادي الأكثر تطوراً لجوائز البرنامج، التي ستساهم في تحفيز الأندية لمراجعة أعمالها وتطوير قدراتها.

حضور

حضر الحفل كل من الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، وخالد المدفع الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، وسعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وأعضاء المجلس ورؤساء مجالس إدارات الأندية بإمارة الشارقة والعديد من القيادات الرياضية.

هدية

قدم مجلس الشارقة الرياضي هدية تذكارية إلى الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي لحضوره وتفضله بتكريم الفائزين بجوائز البرنامج، وتخلل الحفل عرض فيلم وثائقي سلط الضوء على المسيرة الرياضية في إمارة الشارقة.