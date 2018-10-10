شباب الأهلي والشارقة يتصدران كأس السلة

المصدر: دبي - ياسر قاسم

تصدر فريقا شباب الأهلي والشارقة مجموعتي الدور التمهيدي لكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة السلة بعد فوزيهما في الجولة الأخيرة على النصر والوصل، حيث نجح شباب الأهلي في حسم لقاء المجموعة الأولى على ضيفه النصر «78-75»، فيما فاز الشارقة ضمن المجموعة الثانية على الوصل «91-71» في المباراة التي جمعتهما بصالة آل نهيان في العين، وشهدت الجولة، تأمين كل من بني ياس والبطائح لمركزيهما الثالث في المجموعتين، عقب فوز بني ياس على الوحدة «105-73»، والبطائح على حساب مضيفه العين «76-48».

العلامة الكاملة

وبنتائج الجولة الأخيرة، يكون شباب الأهلي والشارقة حققا العلامة الكاملة وتصدرا مجموعتيهما الأولى والثانية برصيد 8 نقاط لكل منهما، بفارق نقطة واحدة عن النصر والوصل اللذين اكتفيا بمركز الوصافة، فيما أهدى انتصارا بني ياس والبطائح الفريقين تأمين مركزهما الثالث في المجموعتين برصيد 6 نقاط، بفارق نقطة واحدة عن الجزيرة والظفرة اللذين حجزا آخر البطاقات المؤهلة للدور ربع النهائي بحلولهما في المركز الرابع لمجموعتيهما، وودع الوحدة والعين البطولة من الباب الضيق، برصيد 4 نقاط لكل منهما، ويقضي نظام مسابقة النسخة الـ 13 للبطولة بأن تقام في دورها التمهيدي بنظام دوري المجموعات من مرحلة واحدة لتحديد هوية الفرق الأربعة الأولى عن كل مجموعة متأهلة للدور ربع النهائي الذي ينطلق 14 أكتوبر الحالي ويقام بنظام خروج المغلوب.

تقارب المستوى

وفي تفاصيل جولة الختام، وفي مباراة متقاربة المستوى انتهت فترتها الأولى بالتعادل «17-17»، عرف شباب الأهلي كيفية حسم لقاء قمة المجموعة الأولى بنيل لاعبيه الأفضلية في الفترتين الثانية والثالثة «19-16 و23-22» فيما اكتفى النصر بفوز شرفي في الفترة الرابعة «21-19» لم يكن كافياً له بالعودة للمباراة، وفي قمة المجموعة الثانية، عانى الشارقة خلال مراحل الشوط الأول من لقائه أمام الوصل الذي انتهى لمصلحة «الملك» بفارق نقطة واحدة وبنتيجة «42-41»، قبل أن ينجح الشارقة في الشوط الثاني بالابتعاد بفارق النقاط تدريجياً وحسم المباراة لصالحه بنيل لاعبيه الأفضلية بنتيجة الفترتين الثالثة والرابعة «22-9 و27-21».

انتصار عريض

وفي باقي المباريات، أكد بني ياس أحقيته بالمركز الثالث لمجموعته الأولى، بعد أن نجح في رسم انتصاره العريض وتخطي حاجز المئة نقطة بنيل لاعبيه الأفضلية المطلقة بنتائج المراحل الثلاث الأولى «27-15 و26-13 و31-20»، فيما اكتفى الوحدة بنيل الأفضلية في الفترة الرابعة والأخيرة «25-21»، وفي سيناريو مشابه، لم يجد البطائح صعوبة في تأمين مركزه الثالث لمجموعته الثانية، بعد أن تمكن من نيل الأفضلية المطلقة في المراحل الثلاث الأولى أمام مضيفه العين بالنتائج «26-11 و18-7 و17-12»، فيما اكتفى العين بنيل أفضلية الفترة الرابعة «18-15».