فريق أبوظبي يتطلع إلى لقب الجولة الثالثة لمونديال «إكس كات»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة النادي، حطت بعثة فريق أبوظبي للزوارق السريعة «إكس كات» رحالها أمس، في مدينة شنغهاي الصينية، حيث تخوض الجولة الثالثة من بطولة العالم التي تنطلق منافساتها بعد غد، وعلى الفور يبدأ فريق العاصمة اليوم استعداداته وتحضيراته وتجهيزاته الإدارية والفنية، استعداداً لساعة الصفر، وتحدي المياه الصينية، تطلعاً للمنافسة على اللقب العالمي، من خلال متسابقي الفريق ماجد المنصوري وراشد الطاير على «الزورق 5»، وفالح المنصوري وشون تورنتي على «الزورق 6»، ويأمل الفريق أن يكون له عودة قوية وحظ أوفر في هذه الجولة، كي ينافس وبقوة على المراكز الأولى للبطولة والترتيب العام لموسم 2018.

سباقان رئيسيان

ومن المقرر أن تشهد الجولة الحالية إقامة سباقين معاً كما جرت العادة في جولات «الاكس كات»، حيث يقام يوم السبت المقبل السباق الرئيسي الأول، ثم السباق الرئيسي الثاني والختامي يوم الأحد، أي أن رصيداً وافراً من النقاط في انتظار سعيد الحظ في سباقات المرحلة الصينية من البطولة، خاصة لو تم إقامة سباقين في كل جولة، أي أننا سنكون أمام ستة سباقات دفعة واحدة في المجمل، وفرصة كبيرة لفريق أبوظبي كي يكون صاحب كلمة في المنافسة على اللقب العام للبطولة، مع نهاية الموسم.

وكانت الجولة الأولى قد أقيمت في إمارة الفجيرة في أبريل الماضي، ثم استمرت البطولة في نجاحها بإقامة الجولة الثانية في مدينة ستريزا الإيطالية، وتفوق في كلتا الجولتين زورق شرطة دبي، بقيادة عارف الزفين ونادر بن هندي، بإحراز المركز الأول ليتصدر البطولة حالياً في حين حل زورق أبوظبي 4 على منصة التتويج في الجولة الثانية بإنهاء السباق في المركز الثاني.

فرصة كبيرة

وشدد سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي على الأهمية التي ينظر بها فريق أبوظبي إلى جولات الصين من البطولة وأيضا أهمية أن يكون منافساً قوياًعلى نقاط كل جولة، وقال: هناك فرصة كبيرة أن ننجز الكثير في جولات الصين، لأنها تحمل في طياتها ستة سباقات على مدار ثلاث جولات، وذلك سيجعل من المنافسة أوسع لكل الفرق وأملاً أكبر للجميع من أجل المنافسة على الوصول للمراكز الأولى، ولن نستبق الأحداث، وسنترقب أحداث جولة شنغهاي، ونرى سير المنافسة من خلالها، ولدينا زورقان وكلاهما يمتلك الإمكانية وكلاهما يقوده متسابقون أصحاب تاريخ ومهارة وخبرة عريقة في سباقات الزوارق بشكل عام.

كشف التلاعب

وسجل نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، حضوره وبقوة في بطولة العالم، في الجانبين الفني والتنظيمي، غير التمثيل الرياضي، حيث قام بتمويل الاتحاد الدولي للرياضات البحرية واللجنة المختصة لبطولة العالم لزوارق «اكس كات»، بجهاز خاص، يعد الأحدث والأفضل من نوعه، في كشف أي نوع من التلاعب بإعدادات الزورق أومحاولة الوصول لسرعة عالية بشكل غير قانوني، وسيتم تطبيق فكرة هذا الجهاز، ابتداءً من جولة شنغهاي، ومن خلال لجنة الفحص الخاصة والتي يتم تشكيلها من الاتحاد الدولي للرياضات البحرية.

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من المقرر أن تجرى في الصين 3 جولات متتالية من بطولة العالم لزوارق «اكس كات»، تبدأ من شنغهاي، وتنتهي 28 الشهر الجاري في مدينة شيامن، والتي ستكون ختام المنافسة لهذا الموسم.