«إكس دبي سبارتن» 16 نوفمبر في حتا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلنت كل من «إكس دبي» لرياضات التحدي، و«سبارتن أرابيا»، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، الشريك الداعم، رسمياً موعد انطلاق النسخة الثانية من سباق «إكس دبي سبارتن» المقدم من قبل «دبي القابضة».

ومن المقرر انطلاق هذا السباق يوم الجمعة 16 نوفمبر المقبل تزامناً مع تحدي دبي للياقة الذي يقام من 26 أكتوبر - 24 نوفمبر، مع توقعات باستقطاب أكثر من 4500 متسابق يتوزعون على فئتين مختلفتي الطول مخصصتين للكبار، وسباق مخصص للأطفال. ويفتح السباق باب المشاركة أمام الرجال والنساء ممن تزيد أعمارهم على 14 سنة، وسيقام على مضمار حتا للدراجات وهو مكون من فئتين الأولى سبرنت لمسافة تزيد على 5 كم، تتضمن وجود أكثر من 20 عائقاً تتناسب مع الرياضيين من مختلف المستويات، وفئة سوبر الأكثر صعوبة تمتد لمسافة تزيد على 13 كم تتضمن وجود أكثر من 25 عائقاً.

نشر الرياضة

وفي هذا السباق قال سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي: تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، وفي إطار نشر ممارسة الرياضة في جميع المناطق والوصول لمختلف فئات المجتمع، يسرنا الإعلان عن تنظيم النسخة الثانية من «سباق سبارتن» في منطقة حتا، حيث يعمل المجلس على تنظيم عدد أكبر من الفعاليات الرياضية في هذه المنطقة الرائعة التي تتميز ببيئتها الجغرافية المتنوعة، كما يهدف المجلس إلى تطوير البنية التحتية الرياضية في حتا، وزيادة الوعي حول الإمكانات المتاحة فيها بصفتها وجهة سياحية ورياضية متميزة.

عودة السباق

ونحن اليوم سعداء لعودة تحدي سبارتن إلى المضمار الجبلي الجميل والصعب في حتا المرة الثانية، بعد أن حققت النسخة الماضية من السباق نجاحاً باهراً تمثل بمشاركة آلاف المتسابقين من الهواة والمحترفين من الرجال والنساء الصغار والكبار، وسط حضور أكثر من 5 آلاف مشاهد للفعاليات من أهالي منطقة حتا ومن خارجها الذين غمرتهم السعادة حتى إنهم سارعوا للمساعدة على التنظيم، ليرسموا مشاهد رائعة من الحب والتعاون.

وجهة مفضلة

وقال محمد جواد، مدير عام إكس دبي: تعزز حتا عاماً بعد عام مكانتها كوجهة مفضلة لعشاق رياضات التحدي والإثارة، لذا يبدو من المنطقي جداً عودة أكثر سباقات التحدي والإثارة إلى المنطقة ذات الطبيعة الجميلة والصعبة في الوقت ذاته، والاستفادة من الزخم والنجاح الكبير الذي شهدته النسخة الأولى. وتتيح لنا شراكتنا مع «دبي القابضة» تشجيع المزيد من المتسابقين على المشاركة بشكل أكبر لتحدي واختبار إمكاناتهم، كما نتطلع قدماً للاحتفال بإنجازات الآلاف من الرياضيين الذين سيتنافسون في هذا السباق.

من جهته، قال أميت كاوشال، الرئيس التنفيذي لدبي القابضة: يشكل النجاح الكبير الذي تحقق في نسخة العام الماضي من سباق «إكس دبي سبارتن» الذي أقيم في حتا، دافعاً قوياً للعودة ودعم السباق للعام الثاني على التوالي.

عوائق

يتحتم على الرياضيين المشاركين في مختلف فئات السباق، تخطي العديد من العوائق الطبيعية والاصطناعية التي تتضمن تسلق الجبال وتسلق الحبال وتسلق الجدران وغيرها.