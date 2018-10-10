تكريم أبطال الجودو في افتتاح الموسم الجديد بالشارقة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

وجه محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو بتكريم منتخب المستقبل الذهبي الفائز بخمس ميداليات آسيوية ملونة في بطولة آسيا التي أقيمت أخيراً في هونغ كونغ ومكاو، تقديراً للتألق وحافزاً لمواصلة الجهد على أن يتم التكريم على هامش بطولة كأس عام زايد للجودو، التي تحتضنها صالة نادي الشارقة لفنون الدفاع عن النفس بعد غد، في افتتاح الموسم الجديد بمشاركة 18 نادياً ومركزاً وأكثر من 400 لاعب يمثلون ثلاث فئات للناشئين والشباب وتحت 21 سنة.

كما يتم خلال البطولة تكريم خبير الجودو الياباني يونيدا بمناسبة انتهاء عقده وعودته لليابان بعد 40 عاماً قضاها في الإمارات، وتضم قائمة اللاعبين المكرمين أحمد فيصل النقبي، الفائز بذهبية آسيا، وخليفة الحوسني الفائز بفضية وبرونزية في بطولة مكاو، وأحمد الحوسني الفائز بالميدالية البرونزية في بطولة هونغ كونغ.

وقد وجهت الدعوة لإدارات الأندية للمشاركة في المناسبة التي تحمل اسم الرمز ومؤسس الدولة في افتتاح موسم الجودو، وأكد بن ثعلوب رئيس الاتحاد أن عدد الدول المشاركة في بطولة عام زايد غراند سلام للجودو لعام 2018، التي تقام بصالة أرينا مبادلة بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي من 27 - 29 أكتوبر الحالي، ارتفع إلى 65 دولة و426 لاعباً ولاعبة من مختلف قارات العالم، مع زيادة عدد الدول العربية المشاركة إلى 9 دول بعد انضمام دولة الكويت، ويتقدم المنتخبات المشاركة، منتخبنا الوطني الذي يضم 9 لاعبين في مختلف الأوزان.