استقبال بالورود لنجوم دراجات آسيا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عادت إلى أرض الدولة، بعثة منتخبنا الوطني للدراجات الهوائية، قادمة من تايلاند، عقب المشاركة الناجحة في بطولة كأس آسيا للمضمار، إحدى المحطات الرئيسية في الوصول إلى أولمبياد طوكيو 2020، وتجميع النقاط من أجل المشاركة في بطولات العالم، إضافة إلى تحقيق إنجاز آسيوي جديد وهو الحصول على أربع ميداليات ملونة، منها ذهبية النجم الإماراتي يوسف ميرزا، وفضية المطاردة الفرقية.

إضافة إلى برونزيتي أحمد المنصوري ومحمد حسن المروي، وكان في استقبال البعثة عبد الناصر عمران الشامسي الأمين العام لاتحاد الدراجات، وعبد الكريم الزرعوني رئيس اللجنة الفنية ونايف جكه الأمين العام المساعد ونوره الجسمي مديرة اللجنة النسائية والتسويق، ومن الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضية، حضر حسن الرمثي مسؤول العلاقات العامة، وحسن عقيلي السكرتير الفني ومحمد عبد الرؤوف السكرتير التنفيذي ومحمود عبد العزيز مندوب العلاقات العامة ويوسف سامي إضافة إلى عدد من وسائل الإعلام.

الورود للأبطال

وحرص أعضاء مجلس الإدارة والحضور، على استقبال المنتخب بالورود بعد أن نجحوا بجدارة في إضافة أربع ميداليات آسيوية ملونة تضاف إلى سجل إنجازاتهم الفترة الأخيرة ليؤكد نضوج الدراجات الإماراتية على مستوى آسيا ومنافستها لها في كل البطولات، وأشاد عبد الناصر عمران الشامسي بالإنجاز الذي تحقق وتوجه بالشكر إلى قائد الفريق يوسف ميرزا وإلى باقي أعضاء الفريق والجهاز الفني والإداري على ما قاموا به من مجهود كبير تكلل بالنجاح، موضحاً أن هذه الميداليات الآسيوية هي نتاج عمل السنوات الماضية، وفترة الإعداد القوية التي قام بها المنتخب على مدار خمسة أشهر من تدريبات وبطولات حتى نجحوا في الحصول على هذه الميداليات القارية المهمة، والتي تزيد بالتأكيد من تصنيف المنتخب على مستوى القارة.

الروح سر النجاح

وبدوره، توجه عبد الكريم الزرعوني رئيس اللجنة الفنية بالشكر إلى الجهاز الفني والإداري قبل اللاعبين لما يقوموا به من مجهود مع الدراجين، وحرصهم على توفير كل سبل الراحة والتعاون لهم، مؤكداً أن سر نجاح المنتخب هو هذه الروح المتواجدة بينهم والعمل بروح الفريق الواحد، وأشاد الزرعوني بدور قائد المنتخب يوسف ميرزا في توزيع المهام والسباقات والتدريبات والتعاون مع الجهاز الفني بقيادة بدر ميزرا من أجل الوصول إلى تحقيق مثل هذه النتائج.

بداية جديدة

ومن جانبها، أشادت نورة الجسمي رئيس اللجنة النسائية بالبداية الجديدة لمنتخب الفتيات من خلال وجود صفية الصايغ في البطولة القارية مع مدربة المنتخب الجديدة الفرنسية خديجة الغوطي، مشيره إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد المزيد من المشاركات وزيادة قاعدة اللاعبات في المنتخب من أجل تكوين منتخب للفتيات يحمل اسم الدولة وينافس بقوة على البطولات.

شكر

توجه بدر ميرزا مدرب منتخب الدراجات بالشكر إلى مجلس الإدارة برئاسة أسامة الشعفار على حفاوة الاستقبال والحرص على التواجد من أجل استقبال اللاعبين، موضحاً أن ذلك ليس غريباً على مجلس الإدارة الحريص دائماً على التواصل مع المنتخب ودعمه، وتوفير كل سبل النجاح للمنتخب من فترات إعداد ودعم مادي ومعنوي، موضحاً أن الجهازين الفني والإداري واللاعبين حريصون دائماً على رفع علم دولة الإمارات في مختلف البطولات والمحافل القارية.