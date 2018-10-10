منتخبنا لبناء الأجسام يشارك في بطولتي مقدونيا وروسيا

المصدر: دبي - فائز بجبوج

يشارك منتخبنا الوطني لبناء الأجسام، في بطولة كأس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام في مدينة دايموند بجمهورية مقدونيا، من 13-15 شهر أكتوبر الجاري، يليها مباشرة خوض منتخبنا بطولة غراند بريكس الدولية في روسيا من 19 -21، من الشهر الحالي، وستغادر البعثة صباح يوم غد إلى المحطة الأولى في مقدونيا، وأعلن 13 لاعباً جاهزيتهم التامة وتحديهم لأبرز نجوم الرياضة عالمياً.

ويرأس البعثة أحمد جوهر عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس لجنة المنتخبات، وتضم الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني زويد سالمين الزعابي ويساعده الماس البلوشي، واللاعبون، حمد الشامسي، وشعيب ربيع، وعبد الله الشحي، ومصطفى البلوشي، وهادف السويدي، وموسى البلوشي، ومشاري جمعة، وعبد الله المرزوقي، واحمد رستم، وبدر خوروه، وعبد الله رستم، وفهد الجنيبي، وفهد الجهوري.

ووجه رئيس البعثة احمد جوهر باسمه وباسم أعضاء المنتخب جزيل الشكر والتقدير إلى مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي للجهود التي بذلت من اجل إنجاح المشاركة المقبلة، متمنيا أن تقود إلى تحقيق ميداليات جديدة تضاف لسجل الإمارات الدولي في بناء الأجسام، وقال: نتطلع إلى تحقيق أفضل إنجاز في اثنين من أقوى البطولات على مستوى العالم.

وبالرغم من أن لاعبي الإمارات يشاركون للمرة الأولى في هذه المنافسات، إلا أننا متفائلون بالنجاح، خصوصا أن بطولتي مقدونيا وروسيا يشارك فيها أفضل وأقوى اللاعبين على مستوى العالم، منوها بأن اللاعبين استعدوا بشكل جيد ويتطلعون لتحقيق النجاح المأمول دون أن يحدد عدد الميداليات الممكنة.