«الرجبي» إلى القاهرة لخوض «السباعيات العربية»

المصدر: دبي-العوضي النمر

تغادر بعثة منتخب الإمارات للرجبي، صباح اليوم، متوجهة إلى العاصمة المصرية القاهرة، للمشاركة في البطولة العربية الرابعة لسباعيات الرجبي، والتي ستقام في المركز الأولمبي بالقاهرة، يومي الجمعة والسبت المقبلين، بمشاركة 6 منتخبات هي: الإمارات ومصر والعراق والسودان وليبيا والأردن، ويترأس البعثة قيس الظالعي الأمين العام لاتحاد الإمارات للرجبي رئيس الاتحاد العربي.

وتضم محمد شاكر الأمين العام للاتحاد العربي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات، مدير المنتخبات، وحمدان سليمان المدير التنفيذي للاتحادين العربي والإماراتي، بالإضافة لعدد 12 لاعباً، يتقدمهم كابتن المنتخب وليد سالم البلوشي وحسن النوبي ومهند شاكر وعادل الهندي وأحمد موسى وماجد البلوشي وسعيد المهري وخالد ناصر ومحمد مراد ومكتوم الحاج المخضرم محمد حسن (دمبل)، العائد بعد فترة غياب لظروف خاصة، ومدرب المنتخبات ابولو بيرليني والمدرب المساعد جاسم السويدي، ونزار مهران إداري تنفيذي في الاتحاد العربي.

جدول البطولة

ووضع الاتحاد المصري جدول البطولة، حيث يشهد اليوم الأول إقامة 11 مباراة، فيلعب المنتخب المصري مع العراق في الإفتتاح، ويلتقي المنتخب الأردني مع الليبي، ويواجه منتخب الإمارات نظيره السعودي، ثم يلعب المنتخب المصري لقاءه الثاني مع المنتخب الليبي، ويلعب منتخب الإمارات مع العراق، والأردن مع السعودية، والسودان مع العراق وتلتقي فيها مصر مع الإمارات، وتلعب السعودية مع ليبيا، ويواجه المنتخب الأردني نظيره العراقي والسودان مع السعودية.

جمعية عمومية

ويعقد على هامش البطولة اجتماع الجمعية العمومية العادية الثالثة للاتحاد العربي للرجبي، ويتضمن جدول الأعمال كلمة ترحيب من رئيس الاتحاد المصري للرجبي المهندس حسام صاحب، ورئيس الاتحاد العربي للرجبي قيس الظالعي، ومن ثم المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية السابق، وتقديم تقرير من الأمانة العامة عن نشاط الاتحاد الإداري والمالي، بالإضافة لاعتماد خطة العمل القادمة، ودراسة مشروع الميزانية للفترة المقبلة، مع مناقشة المقترحات التطويرية المقدمة من الاتحادات الأعضاء.

مقترحات عدة

ويقول قيس الظالعي رئيس الاتحاد العربي، إن نجاح النسخ الثلاث الماضية، والصدى الطيب الذي تركته سواء للمنتخبات المشاركة أو المتابعين للبطولة، يشجع الاتحاد على إقامة مزيد من المسابقات والأنشطة، خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن هناك حماساً من الدول العربية لاستضافة البطولات، ولذلك شهدنا كماً كبيراً من المقترحات والاستعداد الأكبر للتنفيذ وسيتم طرح تلك المقترحات خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي يعقد على هامش بطولة القاهرة، يوم 13 أكتوبر.

وسوف ندرس كل المقترحات التي قدمت والسعي لتطبيق جزء كبير منها حتى يظل الاتحاد العربي قوياً بأنشطته وعلاقات أعضائه، وأضاف: أتوقع تنظيماً مثالياً في نسخة القاهرة، من خلال الاستعدادات التنظيمية التي تقام على قدم وساق، بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد المصري للرجبي برئاسة حسام صاحب، والذي يبذل أعضاؤه جهوداً كبيرة من أجل الارتقاء باللعبة، ونحن سعداء مع استمرارنا في الاتحاد العربي للرجبي ومنذ أن تولينا رئاسته وأمانته العامة المتمثل في كل من محمد شاكر وحمدان سليمان، استطعنا الحفاظ على نفس وتيرة العمل وأن تقام البطولة في نفس موعدها المحدد، للمرة الرابعة على التوالي دون انقطاع، حيث كانت الأولى في الجونة بمصر والثانية بالمغرب والثالثة بالأردن والرابعة بمصر بعد اعتذار لبنان.

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ستقام على هامش البطولة العربية في القاهرة، دورتان لتدريب وتأهيل الحكام والمدربين بلعبة الرجبي، معتمدة من الاتحاد الدولي، ويقدمها سامي سمارة المحاضر باتحاد الإمارات للرجبي.