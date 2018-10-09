حيرش: سارة جاهزة لخوض تحدي «دفع الجلة»

المصدر: جاكرتا ــ البيان الرياضي

أكد عبد الحكيم حيرش مدرب سارة السناني، صاحبة أول ميدالية نسائية في تاريخ المشاركة الإماراتية في الألعاب البارالمبية، حيث حصدت برونزية دفع الجلة في نسخة ريو دي جانيرو 2016، أن بطلتنا الأولمبية في كامل جاهزيتها لخوض تحدٍ جديد، عندما تشارك اليوم في منافسات دفع الجلة فئة إف 33، مشيراً إلى أن سارة سبق أن تعرضت لإصابة في الكتف بعد منافسات دورة ريو، إلا أنها تماثلت للشفاء بشكل كامل، واستعادت عافيتها، وشاركت في سباقات عدة خلال الفترة الماضية.

وأوضح عبد الحكيم أن عملية تصنيف اللاعبين قد انتهت، وبات الجميع يترقب ما ستسفر عنه منافسات اليوم، لافتاً إلى أن حميد الحمادي سيشارك في سباق دفع الجلة فئة إف 33، بالرغم من أن التصنيف وضعه في فئة أعلى، إلا أن الحمادي قادر على اجتياز الاختبار بنجاح.