الإمارات تدعم منتخب اليمن المشارك في الدورة

المصدر: جاكرتا- البيان الرياضي

كشف محمد محمد فاضل الهاملي عضو اللجنة البارالمبية الدولية رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية رئيس البعثة أن منتخب اليمن يشارك في بارالمبية جاكرتا بدعم من الإمارات ضمن برنامج التضامن البارالمبي الذي يقدمه اتحاد أصحاب الهمم الإماراتي، حيث يدعم هذا البرنامج اللجان البارالمبية العربية.

اجتماعات مهمة

وتواصل النشاط المكثف للإماراتي ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية والذي شارك في تتويج أصحاب الأرض بأول ميدالية ذهبية في لعبة الريشة الطائرة، والذي عقد أول أمس، ثلاثة اجتماعات على هامش الدورة الآسيوية، أولها مع ممثلي اللجنة البارالمبية الصينية، بحث خلاله سبل تطوير مركز التميز في مدينة هانجزو وتفعيل أنشطته حتى عام 2022، والذي يهدف إلى خدمة رياضة أصحاب الهمم في المدينة الصينية الكبرى، وعقد الاجتماع الثاني مع وفد من دولة منغوليا ضم ممثلي البرلمان المنغولي ورئيس اللجنة البارالمبية المنغولية حيث تلقت اللجنة البارالمبية الآسيوية الدعوة لمقابلة المسؤولين بحكومة دولة منغوليا مطلع 2019 وركز الاجتماع على تأهيل الكوادر المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.

وعقد الاجتماع الثالث مع رئيس اللجنة البارالمبية المجرية والذي كان مثمراً حيث وجهت اللجنة البارالمبية الدعوة للاعبين للمشاركة في بطولات محلية تقام بالمجر، ودعوة اللجنة البارالمبية الآسيوية لتوقيع عدد من الاتفاقيات على هامش اليوم البارالمبي المجري الذي يقام في 22 فبراير المقبل.

احتفال البيت الكوري

وشهد ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية الافتتاح الرسمي للبيت الكوري ضمن مبادرة اللجنة البارالمبية الكورية، حيث عرض الافتتاح تاريخ وتراث الرياضة الكورية، وضم أجنحة لمختلف القطاعات المعنية برياضة أصحاب الهمم للرعاة والداعمين والإعلام، وفقرات فنية منوعة شارك فيها عدد من الفنانين البارزين من الكوريتين، وألقى العصيمي كلمة خلال الحفل أشاد فيها بدور الكوريتين اللتين شاركتا لأول مرة في تاريخ الحركة البارالمبية الآسيوية بفريق موحد في حفل افتتاح «آسياد جاكرتا»، في رسالة تؤكد بأن الرياضة تلعب دوراً مهماً في توحيد الشعوب، مشيداً بالشراكة الاستراتيجية بين اللجنة البارالمبية الآسيوية واللجان البارالمبية الكورية والتي تعد من أقوى الشركاء للجنة البارالمبية الآسيوية.

دعوة

وجه ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، الدعوة لكل اللجان البارالمبية لحضور منصة التعارف وتبادل الخبرات بين الدول التي تقام على هامش «آسياد جاكرتا».