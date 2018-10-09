35 دارساً في ختام دورة مدربي بناء الأجسام بدبي

المصدر: دبي - فائز بجبوج

بمشاركة 35 دارساً من المواطنين والمقيمين، رجالاً ونساء، إضافة إلى دارسين من دول أخرى ومن أعمار مختلفة، اختتمت بنجاح كبير دورة المستوى الرابع لمدربي بناء الأجسام ومدربات اللياقة البدنية، التي نظمتها الأكاديمية الدولية لبناء الأجسام واللياقة البدنية بدبي، والتي أقيمت على مدار يومين.

وحاضر فيها الخبير البرازيلي موريسيو ،وذلك تحت إشراف رئيس الأكاديمية العقيد (م) عبد الكريم محمد سعيد، وبحضور نائب رئيس الاتحاد الدولي الدكتور عادل فهيم ونائب رئيس الأكاديمية زايد الجلاف، ومدير الشؤون الفنية المهندس وليد عبد الكريم ومدير الشؤون الإدارية جاسم اشكناني، وبمتابعة المحاضرين الدوليين الدكتور صلاح العامري وجعفر اشكناني، وشملت الدورة تقديم محاضرات عن فسيولوجية جسم الإنسان وحلقات التدريب وتمارين الإحماء وتمارين التمدد، وكل ما هو جديد في هذه الرياضة.

وعبرعبد الكريم سعيد عن سعادته لنجاح الدورة، وللمشاركة الفاعلة وثمن مشاركة الخبير البرازيلي موريسيو في إلقاء المحاضرات، مؤكداً أن الأكاديمية لن تبخل في انتداب أفضل المحاضرين والخبرات العالمية لإلقاء المحاضرات، وبدوره، وجه الدكتور عادل فهيم التهنئة لأسرة أكاديمية الاتحاد الدولي لبناء الأجسام على النجاحات التنظيمية .

مؤكداً أن الجهود التي يبذلها القائمون على الأكاديمية يعطي انطباعاً مميزاً لأهميتها، مؤكداً أن الاتحاد الدولي لبناء الأجسام لن يألو جهداً في تقديم كل أشكال وأنواع الدعم الفني، وعلى هامش إقامة الدورة تم تكريم العديد من المتعاونين، كما تم تسليم عدد كبير من المشاركين في الدورات ،شهادات التخرج المعتمدة من الاتحاد الدولي.