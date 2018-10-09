4 ميداليات لأبطالنا أصحاب الهمم في «آسياد جاكرتا»

المصدر: جاكرتا - عز الدين جاد الله

نجح منتخبنا الوطني لأصحاب الهمم، في التحليق بأربع ميداليات ملونة (ذهبية - فضيتين - برونزية)، تحققت أمس، في اليوم الثاني من منافسات دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية، التي تستضيفها العاصمة الإندونيسية جاكرتا حالياً، حيث أهدى لاعبنا محمد القايد بطلنا الأولمبي الدولة، الذهبية الأولى في الدورة، والتي جاءت في سباق 800 م جري على الكراسي المتحركة.

وأحرزت مريم المطروشي الميدالية البرونزية في سباق رمي الرمح، وفي صباح أمس بدأ حصاد الإمارات، عن طريق راشد الظاهري الذي أحرز فضية الدراجات اليدوية ضد الساعة 12 كلم، مهدياً الدولة أول ميدالية في تاريخ مشاركة اللعبة في دورات الألعاب البارالمبية الآسيوية، وسار على دربه وأحرز الفضية الثانية، عبد الله سلطان العرياني بطلنا الأولمبي، في منافسات الرماية هوائي واقف مسافة 10 م، بعد منافسة ساخنة بين نخبة من أبطال القارة الصفراء.

إهداء الإنجاز

وأهدى محمد محمد فاضل الهاملي عضو اللجنة البارالمبية الدولية، رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية، رئيس البعثة، إنجازات أبطالنا في ألعاب القوى و الدراجات والرماية، إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى الحكام وشعب الإمارات.

الرميثي يطمئن

ومن جانبه، اطمأن معالي اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي، رئيس الهيئة العامة للرياضة، على بعثة أصحاب الهمم المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية، التي تستضيفها حالياً العاصمة الإندونيسية جاكرتا، بمشاركة 3 آلاف لاعب ولاعبة، يمثلون 43 دولة يتنافسون على 500 ميدالية في 18 لعبة، جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه معاليه، مع محمد محمد فاضل الهاملي عضو اللجنة البارالمبية الدولية، رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية، رئيس البعثة، أول من أمس، والذي أبلغ إلى اللاعبين واللاعبات، تحيات وأمنيات معاليه بتمثيل الدولة على أكمل وجه.

وأوصى معالي الرميثي رئيس البعثة، بتوفير كل ما يحتاجه أبطالنا من أجل التمثيل المشرف ورفع علم الدولة عالياً خفاقاً، في هذا المحفل القاري المهم، وعدم التفريط في المكتسبات التي حققتها رياضة أصحاب الهمم، خلال المرحلة الماضية، وترك بصمة جديدة في «بارالمبية جاكرتا»، وأعرب اللاعبون عن شكرهم وتقديرهم إلى معالي محمد خلفان الرميثي، على الاهتمام الكبير التي ظلت توليه القيادة الرشيدة لرياضة أصحاب الهمم، ما كان له المردود الإيجابي في وصولهم إلى منصات التتويج القارية والدولية.

الهاملي يجتمع بالبعثة

وكان محمد محمد فاضل الهاملي قد التقى بعثة منتخبنا الوطني مساء أمس بالقرية الأولمبية، معرباً عن سعادته بوجود أصحاب الهمم في دورة بحجم بارالمبية آسيا، وظهور ألعاب جديدة، ما يؤكد أن هذه الألعاب على الطريق الصحيح، مثمِّناً جهد الأندية الشريك الأصيل مع الاتحاد، في توفير عوامل النجاح للاعبين واللاعبات، من أجل تحقيق طموحاتهم في المحافل القارية والدولية، وقال: إن اتحاد أصحاب الهمم لن يألو جهداً في تهيئة المناخ الملائم للاعبين، من أجل أن يحصدوا النتائج الإيجابية التي تؤهلهم لتحقيق طموحاتهم على الصُعُد كافة، وأضاف: أبطالنا دائماً على قدر المسؤولية، وأن اللاعبين لا يحتاجون إلى وصايا قبل المشاركة في المسابقات المختلفة، وخصوصاً أنهم ظلوا يشرفون دولتهم دائماً، ونتطلع لتعزيز هذه النجاحات بألقاب جديد في «بارالمبية جاكرتا».

تضحيات اللاعبين

وأشاد الهاملي بتضحيات اللاعبين خلال المعسكرات الخارجية التي سبقت المشاركة في الآسياد، متطلعاً أن يترجموا هذه الجهود بنجاح جديد في هذه التظاهرة الآسيوية، التي تستحوذ على قدر كبير من الأهمية، وأكد أن الجيل الجديد من اللاعبين، سيكتسب الخبرات الميدانية التي تؤهله لتحقيق طموحاته، خصوصاً أنه سيتعلم من الجيل الذي سبقه، لتحقيق ما يصبو إليه كل منتسب إلى رياضة أصحاب الهمم، ووجّه الهاملي الشكر إلى المجالس الرياضية والأندية والرعاة، على تفاعلهم مع رياضة أصحاب الهمم في جميع المجالات، متمنياً التوفيق لجميع المشاركين من منتخبنا.

المرازيق: إنجازات أصحاب الهمم ثمرة اهتمام القيادة

أكد إسماعيل المرازيق مدير إدارة الأندية الرياضية بمؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية والاحتياجات الخاصة عضو الاتحاد العربي للفئات الخاصة، أن النجاحات التي ظلت تحققها رياضة «أصحاب الهمم» ثمرة اهتمام القيادة الرشيدة بهذه الشريحة الفاعلة في المجتمع، مبينا أن التميز بات سمة «أصحاب الهمم»، مما انعكس إيجابا على النتائج التي ظلوا يحققونها لأنهم أهل للتحدي دائماً، وقال: النجاحات التي ظل يحققها «أصحاب الهمم» لم تأت من فراغ وإنما كانت نتاجا منطقيا للجهود المبذولة على الصعد كافة من أجل رسم صورة طيبة عن رياضة أصحاب الهمم التي تسير بخطوات ثابتة لتحقيق ما يصبو إليه كل منتسب لها.

وأشار المرازيق إلى أن الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية تعتبر بكل المقاييس قوة دفع اللاعبين من أجل مضاعفة الجهد خلال المرحلة المقبلة، وخصوصا أن «بارالمبية طوكيو»، تعد من التحديات المهمة التي تواجه أصحاب الهمم وخصوصا بعد الإنجاز التاريخي الذي تحقق في «ريو 2016» بحصولهم على 7 ميداليات ملونة، وثقتنا في «أصحاب الهمم» بلا حدود من أجل مواصلة مسيرة العطاء في جميع الميادين متسلحين بالعزيمة والإصرار بطموح ترك بصماتهم فيها.

المهلبي: منصات التتويج هدفنا

قال محمد عبيد المهلبي الأمين العام المساعد لاتحاد رياضات أصحاب الهمم إن مشاركة الإمارات بعدد كبير من اللاعبين في آسياد جاكرتا تدل على اهتمام حكومة وشعب الإمارات برياضات أصحاب الهمم التي يحقق أصحابها الإنجازات تلو الأخرى، حيث سطروا إنجازاتهم بأحرف من نور في سجل رياضتنا الإماراتية.

وأضاف: نطمح في أن يحقق أبطالنا ما نصبو إليه وأن يعتلوا منصات التتويج ويرفعوا علم الدولة عالياً خفاقاً في هذا الحدث القاري المهم، ونحن على ثقة بإن أصحاب الهمم يدركون المسؤولية الملقاة على عاتقهم وهم أهل لها. وتابع: لقد وجدنا استقبالاً رائعاً من اللجنة المنظمة التي حرصت على تذليل كل العقبات أمام اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، ونشكر كذلك القائمين على شؤون اتحاد رياضات أصحاب الهمم ودورهم المهم في دفع هذه الفئة إلى الأمام.