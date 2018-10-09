دولية العين لشباب الجوجيتسو الجمعة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلن اتحاد الجوجيتسو استكمال الاستعدادات لانطلاق منافسات بطولة العين الدولية للجوجيتسو للشباب تحت 18 سنة، والتي تنطلق يوم الجمعة المقبل، وتستمر منافساتها على مدى يومين، في صالة نادي العين، بمشاركة لاعبين ولاعبات من كل الجنسيات، يتنافسون ضمن مختلف الفئات لتلك المرحلة العمرية.

وسيتم تخصيص اليوم الأول من البطولة لمنافسات الفتيات، بينما يشهد اليوم الثاني منازلات الفتيان، وتندرج بطولة العين الدولية تحت 18 سنة، ضمن أجندة الموسم الرياضي 2018 ـ 2019 لاتحاد اللعبة، وضمن التصنيف العالمي لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، والذي يسعى جاهداً لترسيخ هذه الرياضة المتميزة لدى جميع فئات المجتمع، في ظل رعاية ودعم كبيرين من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للرياضة وكل منتسبيها.

وقد أغلق يوم الجمعة الماضي باب التسجيل للمشاركة في البطولة، والذي كان مفتوحاً منذ شهر يونيو الماضي للاعبين ما دون الثمانية عشر عاماً من العمر، وتسجل البطولة ارتفاعاً ملموساً في نسب المشاركة إثر استقطابها العديد من الأندية والأكاديميات الرياضية من بينها أندية (الجزيرة، العين، الوحدة، وعجمان، والإمارات)، بالإضافة إلى مشاركة واسعة من مختلف الجنسيات، وتحظى بطولة العين الدولية بدعم كبير من العديد من الشركات والشركاء الذهبيين.

مركز واعد للعبة

وقال محمد سالم الظاهري نائب رئيس الاتحاد: إن التزام دولة الإمارات بتنظيم واستضافة أهم البطولات العالمية المتخصصة برياضة الجوجيتسو، هو إثبات لمدى تأصل هذه الرياضة في الدولة باعتبارها عاصمة الجوجيتسو العالمية، هذا بالإضافة لموقع هذه البطولة في مدينة العين.

حيث تسلط الضوء على مكانة مدينة العين كمركز واعد لهذه الرياضة، عبر استضافتها للعديد من الرياضيين الأطفال والأشبال والناشئين أبطال رياضة الجوجيتسو ووفق أعلى مستويات التنظيم العالمية، وأضاف الظاهري: بطولة العين الدولية للشباب تحت 18 سنة، تأتي في سياق أجندة الموسم الحالي الذي يتضمن بطولات عديدة، تسعى جميعها لاكتشاف المواهب في سن مبكرة>

ويستعد اتحاد الإمارات للجوجيتسو، لبطولة العين الدولية للاعبين المحترفين، وتحدد لها يومي 26 و27 من الشهر الجاري، بينما في شهر نوفمبر المقبل، تتضمن أجندة الفعاليات الجولة الأولى من كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجوجيتسو وتحديداً في 10 نوفمبر، وبطولة الشهيد في 22 و23 و24 من الشهر نفسه.

وفي شهر ديسمبر سوف تقام الجولة الثانية من بطولة «أم الإمارات» لجوجيتسو السيدات في 14 ديسمبر، وفي 15 ديسمبر تقام الجولة الثانية من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، على أن تقام في 28 و29 من الشهر نفسه بطولة دبي الدولية لمحترفي الجوجيتسو.