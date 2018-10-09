ختام الجولة الثالثة لهجن تمهيدي المرموم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

شهدت تحفة ميدان المرموم، صباح الثامن من أكتوبر، انطلاقة تحديات الإيذاع لهجن أبناء القبائل ضمن الجولة الثالثة لتمهيدي المرموم (مكرمة حمدان بن راشد آل مكتوم)، وكان التنافس قوياً بين الشعارات من أجل الحصول على الناموس، وذلك على مدار ستة عشر شوطاً لمسافة 5 كم، وشهدت الأشواط مشاركة أكثر من 414 مطية.

وذهب الناموس في الشوط الأول للبكار المحليات إلى (هيام) بشعار أحمد العوضي يحيى المنهالي والتي قطعت مسافة السباق في زمن بلغ 7:39:20 دقائق، وقدم فالح صالح راشد الزايدي الجهني (الواصلة) على مقدمة الشوط الثاني للبكار المهجنات بتوقيت قدره 7:35:13 دقائق كان هو التوقيت الأفضل في مجمل الأشواط.

وتمكن (مخلاب) بشعار سالم حمد سليم العويسي من الحصول على ناموس الشوط الثالث للجعدان المحليات بزمن 7:42:1 دقائق، وبالمقابل أنهى (بتّار) لقطامي محمد ثاني بن قطامي السويدي التحديات في الشوط الرابع للجعدان المهجنات وذلك في توقيت بلغ 7:37:4 دقائق، وأبدعت (وزا) ملك متعب حمد الصغيرون الدرعي في الشوط الخامس للبكار المحليات وظفرت بالصدارة في زمن قدره 7:39:1 دقائق، واحتاجت (انتباه) بشعار فالح صالح راشد الزايدي الجهني لـ7:38:12 دقائق للفوز بناموس الشوط السادس للبكار المهجنات.

الواعي

نال (الواعي) المملوك لسيف محمد راعي الشيجة العامري المركز الأول في سابع الأشواط للجعدان المحليات بتوقيت قدره 7:37:05 دقائق، أما الشوط الثامن للجعدان المهجنات فقد ذهب لمصلحة (الصيرمي) ملك عبدالله راشد سعيد بالغافرية الفلاسي وذلك في زمن 7:40:12 دقائق، وكان التميز في الشوط التاسع للبكار المحليات من نصيب (الشاهينية) لمانع محمد مانع اليامي والذي وصل لخط النهاية في توقيت 7:41:16 دقائق، أما (خفايا) ملك محمد شطيط سعيد الكتبي فقد ظفرت بالمركز الأول في الشوط العاشر للبكار المهجنات وكان ذلك بزمن بلغ 7:37:24 دقائق.

النداوي

جاء الشوط الحادي عشر للجعدان المحليات بألوان شعار صالح مسلّم سالم الجنيبي والذي قدم (الحذر) على الصدارة في توقيت قدره 7:42:18 دقائق، وكسب (النداوي) ملك مبروك مانع دواس مسفر آل عامر تحديات الشوط الثاني عشر للجعدان المهجنات بعد أن وصل لخط النهاية قبل منافسيه محققاً زمناً هو 7:39:17 دقائق، ودفع شعفان عبيد شعفان العامري بـ(مهابة) على الصدارة في الشوط الثالث عشر للبكار المحليات وذلك في زمن 7:41:22 دقائق، وكسبت (ناصية) لعلي ناصر علي النعيمي التحديات في الشوط الرابع عشر للبكار المهجنات وكان ذلك في توقيت بلغ 7:40:22 دقائق.

ومضت الصدارة في الشوط الخامس عشر للجعدان المحليات مع (الذيب) المملوك لسالم محمد سالم العامري وكان ذلك في زمن قدره 7:43:05 دقائق، بينما استحق (حوران) أن يكون في الطليعة في الشوط السادس عشر للجعدان المهجنات ليهدي الناموس إلى مالكه علي محمد سعيد الخاطري بتوقيت بلغ 7:42:11 دقائق.