«الذيد» يكرّم ويدعم السبّاح كنان العلي

المصدر: الذيد - البيان الرياضي

احتفل نادي الذيد الثقافي الرياضي، بسباحه الواعد كنان محمد العلي الذي نجح في تحقيق المركز الأول ظَهراً 100م على مستوى الدولة في بطولة كأس الإمارات، كما حصل اللاعب على ميدالية برونزية في سباحة الظهر 50 م، وقام سالم محمد بن هويدن رئيس مجلس إدارة النادي بتكريم السباح والإشادة بنتائجه موجهاً برعاية اللاعب فنيا ومواصلة تأهيله ليواصل مشواره في رياضة السباحة.

كما وأثنى على دور المدرب خالد المرشدي والإدارة فيما يقدمه من تأهيل للاعبين أبطال النادي الواعدين، وأكد على مواصلة النادي اهتمامه بكافة القطاعات والمراحل السنية واستراتيجيته في دعم واكتشاف المواهب الرياضية الناشئة ورعايتها، مشيرا إلى أن تلك المواهب هي منجم الخامات الرياضية في الألعاب كافة وهي القاعدة الأساسية لتميز الدولة في المحافل الرياضية.