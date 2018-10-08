«عربية عام زايد» لألعاب البلياردو تنطلق اليوم

المصدر: دبي - ياسر قاسم

تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، تبدأ اليوم بطولة «عام زايد» في ألعاب البلياردو العربية بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بالتزامن مع احتفالات الدولة بهذه المناسبة الغالية هذا العام، وتستمر حتى يوم 17 من الشهر الحالي بفندق كونكورد بالفجيرة، وتشتمل على جميع ألعاب البلياردو والسنوكر بما فيها البلياردو الفرنسي والصيني ويصل العدد فيها إلى 16 مسابقة على مستويات الناشئين والرجال والماستر في الفردي والفرق ويصل عدد أعضاء الوفود المشاركين أكثر من 300 شخص، وهو أكبر تجمع تشهده اللعبة على مستوى الوطن العربي، يمثلون 11 دولة عربية هي الإمارات، السعودية، العراق، البحرين، لبنان، سوريا، مصر، ليبيا، الجزائر، الأردن وفلسطين، وتم اعتماد شعار البطولة مشتقاً من شعار «عام زايد»، وأكملت اللجنة العليا المنظمة برئاسة الشيخ جمعة بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس الاتحاد كافة الترتيبات للحدث الكبير.

ووجه سلطان الجوكر أمين السر العام لاتحاد الإمارات للبلياردو والسنوكر مدير البطولة، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، على رعاية سموه الكريمة لهذا الحدث، كما أشاد بالتعاون الممتد مع إمارة الفجيرة التي ظلت تقوم بمبادرات مستمرة مع اتحاد الإمارات للبلياردو والسنوكر في تنظيم الأحداث الكبيرة، وقال إن اللجنة المنظمة العليا برئاسة الشيخ جمعة بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس الاتحاد، حرصت على ترتيب التنظيم بما يناسب عظمة المناسبة.

وأوضح الجوكر أن اتحاد اللعبة حرص أيضاً على تهيئة منتخبي البلياردو والسنوكر بشكل مميز وسار الإعداد على مستوى جيد مع ترتيبات التنظيم، بهدف تحقيق النتائج المشرفة التي عُرفت بها الإمارات في لعبتي البلياردو والسنوكر.

اللجنة العليا المنظمة

وأوضح خالد الخيلي مدير اتحاد الإمارات للبلياردو والسنوكر أن الاتحاد قرر تشكيل اللجنة العليا المنظمة برئاسة الشيخ جمعة بن مكتوم آل مكتوم، ورائد باقر نائب لرئيس اللجنة، وسلطان الجوكر مديراً للبطولة، ويوسف بن كرم رئيسا للجنة القانونية، وعبد الله ميران رئيساً للجنة المالية، ومحمد عبد الله يوسف رئيساً للجنة المنتخبات، وعبد الحميد عبد الكريم رئيساً للجنة الحكام.

وتم استقطاب 6 حكام من مصر الشقيقة وهناك حكام مرافقون لبعض الوفود مثل الأردن وفلسطين وليبيا والبحرين وسوريا والعراق، وهناك 18 حكماً من الإمارات يشاركون في البطولة وتحتاج البطولة إلى 32 حكماً يتناوبون خلال اليوم في إدارة المباريات.

منتخب الإمارات

وتمنح لوائح البطولة، منتخب الإمارات كدولة مضيفة مضاعفة عدد مشاركيه في كل مسابقة، وبدأ المنتخب استعداداته للبطولة بتصفيات الماستر واشتمل الإعداد على معسكرات داخلية في صالة نادي الاتحاد بالقوز بالنسبة للاعبي السنوكر، فيما استعد لاعبو البلياردو في صالة «أي زون» بتنسيق وتعاون مع عبد المنعم الختال نائب رئيس الاتحاد السابق.

وبدأ منتخب السنوكر برنامجه التدريبي للبطولة يوم 25 من سبتمبر الماضي بمشاركة 14 لاعباً، منهم 10 من الكبار هم: محمد شهاب، محمد الجوكر، خالد الكمالي، عبد الرحمن الشامسي، عيسى السيد، أحمد شهاب، سيف الكتبي، عبد الله العطار، مروان إبراهيم، أحمد عبد القادر و4 من الناشئين هم: سهيل مروان، عبد السلام البلوشي، سيف الزعابي وسهيل الزعابي، تحت إشراف المدرب الباكستاني بلال محمد ومساعده الوطني سالم علي سالم ومتابعة وإشراف مدير المنتخب محمد عبد الله، واشتمل المعسكر على تمارين يومية بين العاشرة صباحاً والخامسة مساء بمقر نادي الاتحاد بالقوز.

معسكر

وفي دوائر منتخب البلياردو أوضح سعيد المري إداري المنتخب أن المعسكر بدأ من يوم 22 سبتمبر الماضي في صالة «اي زون» في دبي بمشاركة اللاعبين محمد الحوسني، صلاح الريماوي، عمران سالم، عبد الله جمعة، أمين فكري، عماد مبارك، والناشئ طلال البلوشي، وسينضم للمنتخب لاعب السنوكر خالد الكمالي الذي يشارك في اللعبتين معاً خلال البطولة، وتوجه منتخبا البلياردو والسنوكر أمس للفجيرة للإقامة مع بقية المنتخبات المشاركة في فندق البطولة.