«سرابة» على قمة اللقايا الأبكار في «تمهيدي المرموم»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أسفرت منافسات اللقايا لهجن أبناء القبائل، في الجولة الثالثة من تمهيدي المرموم «مكرمة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية» أمس، والمقامة في تحفة ميادين الهجن العربية الأصيلة، ميدان المرموم، عن فوز «سرابة» لجبر محمد بن جبر المهيري بالشوط الأول للأبكار المحليات مسجلة توقيتاً قدره 6:01:1 دقائق، ونالت «نجوى» لسالم سعيد المهيري بالشوط الثاني للأبكار المهجنات بزمن بلغ 5:53:8 دقائق وكان هو التوقيت الأفضل في جميع الأشواط، وذهبت صدارة الشوط الثالث للجعدان المحليات لـ«مثيب» بشعار راشد محمد معيوف المهيري وحقق توقيتاً 5:58:7 دقائق، وكسب مرسال لمنصور محمد ثاني بن السويدي تحدي الشوط الرابع للجعدان المهجنات بزمن 5:59:9 دقائق. شهدت المنافسات مشاركة 525 عبر 16 شوطاً لمسافة 4 كيلومترات.

صدارة الأبكار المحليات

وظفرت«تصريح» لدويس محمد مبارك الشامسي بصدارة الشوط الخامس للأبكار المحليات مسجلة زمناً 5:54:7 دقائق، ونالت «تكليف» لخالد سعيد مطر مصبح الكتبي صدارة الشوط السادس للأبكار المهجنات في توقيت 5:59:3 دقائق، وحسم «غازي» لحمد مطر عميرة الشامسي لقب الشوط السابع للجعدان المحليات مسجلاً 6:02:7 دقائق، ونجح «الفارس» لسعيد راشد سعيد العويسي في الظفر بصدارة الجعدان المهجنات في الشوط الثامن بزمن 5:59:7 دقائق، وفازت «العزرة» المملوكة لراشد سعيد علي الزرعي بالمركز الأول في الشوط التاسع للأبكار المحليات بتوقيت 6:04:6 دقائق، واحتاجت «تكريم» لنايف محمد خميس البادي لــ6:03:0 دقائق لحسم صدارة الشوط العاشر للأبكار المهجنات.

11

وفاز بالشوط 11 والمخصص للجعدان المحليات «محبوب» لمبارك عبدالله عيد الكتبي في زمن 6:03:2 دقائق، وبالمقابل كان «العجيب» ملك هادي نايف محمد عامر العجمي هو صاحب ناموس الشوط 12 للجعدان المهجنات بتوقيت 6:00:6 دقائق.

وفاز بالشوط 13 للأبكار المحليات «الحذرة» لأحمد سعيد بروك الحميري وسجلت توقيتاً بلغ 6:03:4 دقائق، وأهدت «بشاير»، سالم سيف الخييلي صدارة الشوط 14 للأبكار المهجنات بزمن 6:01:6 دقائق، ومضى المركز الأول في الشوط 15 للجعدان المحليات لمصلحة «كاظف» بشعار جاسم عبدالله سليمان الدرعي في زمن 5:59:1 دقائق، وفي ختام الأشواط نال «معزّم» لراشد محمد الظاهري صدارة الجعدان المهجنات بتوقيت 6:02:6 دقائق.