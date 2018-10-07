هجن العاصفة تسيطر على تحديات الإيذاع في المرموم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أضافت هجن العاصفة نجاحاً جديداً إلى نجاحاتها في تمهيدي المرموم (مكرمة حمدان بن راشد آل مكتوم) والتي تقام على تحفة ميادين الهجن العربية الأصيلة، ميدان المرموم، وكانت الصدارة من نصيب الشعار الملكي في اثني عشر شوطاً من أصل أربعة عشر شوطاً في سن الإيذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ لمسافة 5 كيلومترات، وذلك في السباقات التي أقيمت صباح أمس.

وقاد غياث الهلالي المضمر المتميز لهجن العاصفة شعار مؤسسته إلى حصد الأشواط التسعة الأولى حيث كانت (الشاهينية) هي صاحبة الكلمة الفصل من خلال الشوط الأول للبكار المحليات بعد أن وصلت إلى خط النهاية بتوقيت بلغ 7:45:9 دقائق، وحافظت (الشاهينية) على تميز الشعار الملكي في الشوط الثاني المخصص للبكار المهجنات بزمن 7:47:5 دقائق.

الشوطان الثالث والرابع واللذان خصصا للجعدان كانا من نصيب العاصفة أيضاً، حيث تصدر غياث الهلالي (شاهين) الشوط الثالث للجعدان المحليات بزمن وقدره 7:46:3 دقائق، فيما كسب (شاهين) الآخر معركته مع الجعدان المهجنات وأهدى الشعار الأسود والأبيض الصدارة بتوقيت 7:54:3 دقائق.

حضور قوي

وسجل شعار هجن العاصفة حضوره القوي من خلال الشوط الخامس للبكار المحليات والذي تصدره غياث الهلالي (الشاهينية) بزمن بلغ 7:49:7 دقائق، وتمسكت هجن العاصفة بالصدارة في الشوط السادس للبكار المهجنات حيث فازت (الشاهينية) بالمركز الأول بتوقيت بلغ 7:51:5 دقائق.

وحسم (شاهين) لهجن العاصفة تحديات الشوط السابع للجعدان المحليات بزمن وقدره 7:45:1 دقائق، أما الشوط الثامن للجعدان المهجنات فقد كان عاصفياً هو الآخر حيث تصدره المضمر غياث الهلالي (شاهين) بتوقيت 7:50:8 دقائق، وسجلت هجن العاصفة نقطتها التاسعة في التحديات الصباحية على ميدان المرموم من خلال فوز (الشاهينية) بقيادة المضمر غياث الهلالي بالشوط التاسع للبكار المحليات مسجلة زمناً 7:52:7 دقائق.

ومضى التميز في الشوط العاشر للبكار المهجنات لمصلحة هجن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم والتي فازت به (الفايزه) تحت قيادة المضمر أحمد سلطان بالرشيد بتوقيت وقدره 7:39:6 دقائق وكان هو التوقيت الأفضل والأميز في جميع الأشواط، فيما حصدت هجن العاصفة صدارة الشوط الحادي عشر للجعدان المحليات بواسطة (شاهين)، الذي وصل لخط النهاية تحت قيادة مضمره غياث الهلالي في زمن 7:47:9 دقائق، وفي المقابل لم تفرط هجن العاصفة في صدارة الشوط الثاني عشر والذي خصص للجعدان المهجنات، حيث نجح (شاهين) بقيادة غياث الهلالي في الوصول إلى الصدارة قبل الجميع بزمن 7:52:0 دقائق.

فوز (الشاهينية)

ونجحت هجن العاصفة في الوصول إلى صدارة الشوط الثالث عشر للبكار المحليات، والذي كان من نصيب (الشاهينية) بزمن وقدره 7:44:8 دقائق، وفي المقابل أبرزت (الشاهينية) المملوكة لهجن ند الشبا قدراتها العالية من خلال حصولها على المركز الأول للشوط الرابع عشر والأخير، والذي خصص للبكار المهجنات تحت قيادة المضمر سالم سعيد، وذلك بتسجيلها توقيتاً بلغ 7:46:5 دقائق.