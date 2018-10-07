المصدر: متابعة - خالد المهيري

استطاع النجم الأسطوري تربل أتش فك النحس الذي لازمه طوال مواجهاته التاريخية الطويلة مع أسطورة «WWE» أندرتيكر، حيث تمكن من هزيمته في مهرجان «سوبر شو داون» والذي أقيم في مدينة ملبورن الأسترالية، أمس، وشهد مشاركة كل من النجمين شون مايكلز وكين اللذين كانا خارج الحلبة.

وقدّم النجمان الأسطوريان مواجهة مميزة تليق بمكانتهما، ويعود فضل انتصار تربل أتش على «الرجل الميت» لصديقه الأسطوري شون مايكلز الذي وجّه ضربة قوية لخصمه في نهاية المواجهة،.

وقدم النجوم الأربعة بعدها مشهداً كان عنوانه الروح الرياضية، قبل أن يباغت أندرتيكر تربل أتش بضربة «تومبستون»، وضربة «شوك سلام» لمايكلز فوق طاولة المعلقين التي تحطمت بجسده في نهاية العرض.