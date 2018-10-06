«الأولمبية الدولية»: لا علاقات مع «دولي الملاكمة»

المصدر: بوينس آيرس - أ ف ب

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية، أنها جمّدت علاقاتها مع الاتحاد الدولي للملاكمة، ورفضت منح رئيسه بالوكالة الأوزبكستاني غفور رحيموف بطاقة اعتماد لحضور دورة الألعاب الأولمبية للشباب، التي تنطلق اليوم في بوينس آيرس.

وأوضحت اللجنة في بيان، أنها «جمّدت جميع علاقاتها مع الاتحاد الدولي للملاكمة، باستثناء العلاقات الضرورية على المستوى العملي من أجل تطبيق القرارات المتخذة. لهذا السبب، لن تمنح بطاقة اعتماد لرحيموف في دورة الألعاب الأولمبية للشباب».

وتندرج الملاكمة بين رياضات النسخة الثالثة لدورة الألعاب الأولمبية للشباب في بوينس آيرس، وكانت اللجنة الأولمبية أعلنت، الأربعاء، أنها هددت بسحب الاعتراف بالاتحاد الدولي للملاكمة وسحب الملاكمة من برنامج أولمبياد طوكيو 2020 «إذا ما لم يتم إيجاد حلول لمشاكل إدارتها».