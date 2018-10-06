حمدان بن محمد يشهد سباقات اللقايا في المرموم

المصدر: دبي- البيان الرياضي

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس منافسات سن اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، وذلك بتحفة ميادين الهجن العربية الأصيلة (ميدان المرموم)، والتي أقيمت على مدار أربعة عشر شوطاً لمسافة أربعة كيلومترات.

. . وسموه يتلقى تحايا الحضور

وكان الناموس في الشوط الأول من نصيب هجن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم والمضمر محمد سعيد مروشد الذي قدم (روعة) على قمة البكار المحليات، بتوقيت وقدره 5:59:9 دقائق، فيما نجحت (الشاهينية) لهجن العاصفة والمضمر غياث الهلالي في حسم الأمور في شوط البكار المهجنات بزمن 6:11:3 دقائق، أما الشوط الثالث للجعدان المحليات فقد ذهب إلى (شاهين) بشعار العاصفة وتحت قيادة المضمر غياث الهلالي وسجل توقيتاً قدره 5:59:5 دقائق كان هو التوقيت الأفضل في جميع الأشواط، وعاد المضمر الهلالي بقوة في الشوط الرابع للجعدان المهجنات ليقود (شاهين) بشعار هجن العاصفة إلى الناموس.

وتميزت هجن العاصفة من خلال الشوط الخامس للبكار المحليات تحت قيادة المضمر غياث الهلالي والذي قدم (الشاهينية) في شوط المحليات ، وحسمت (الشاهينية) لهجن ند الشبا الشوط السادس للمهجنات ، وذهبت الصدارة في الشوط السابع للجعدان المحليات إلى (شاهين) لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي ، وبالمقابل كان (مهند) لهجن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم تحت قيادة المضمر أحمد سلطان بالرشيد هو سيد الشوط الثامن للجعدان المهجنات .

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وكررت هجن زعبيل والمضمر راشد محمد مروشد مشوار التميز من خلال الشوط التاسع للبكار المحليات، والذي تميزت من خلاله (مياسة) ، ومضى الشوط العاشر للبكار المهجنات لمصلحة هجن زعبيل بعد أن قدم المضمر راشد محمد مروشد (ناصية) على المركز الأول ، وجددت هجن العاصفة وتحت قيادة غياث الهلالي إبداعها من خلال الشوط الحادي عشر للجعدان المحليات، والذي نجح من خلاله (شاهين) في إحراز الصدارة . وظفر (الأسد) لهجن سمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم تحت قيادة المضمر خليفة سلطان بالرشيد بالناموس في الشوط الثاني عشر للجعدان المهجنات .

وواصلت هجن العاصفة تحت قيادة المضمر غياث الهلالي مشوار الإبداع من خلال الشوط الثالث عشر للبكار المحليات، والذي فازت بصدارته (الشاهينية) ، وتمكنت (مهمة) لهجن زعبيل بقيادة راشد محمد مروشد من الظفر بناموس الشوط الثالث عشر للبكار المحليات .