الرميثي يتوّج النجمة البحريني بطلاً لسوبر «كأس زايد» لكرة اليد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

توج اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة، فريق النجمة البحريني بطلاً للنسخة الثانية لبطولة السوبر الإماراتي البحريني على «كأس زايد»، عقب فوزه العريض على فريق الشارقة الإماراتي بنتيجة 27 - 19، في ختام المباراة التي أقيمت أمس بصالة الشيخ راشد بن مكتوم بنادي الوصل.

وشهد مراسم التتويج إلى جانب الرميثي كل من خالد المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، ورئيسي الاتحاد الإماراتي لكرة اليد محمد عبد الكريم جلفار، وعلي عيسى إسحاقي رئيس الاتحاد البحريني، إلى جانب سالم عبيد الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، ومحمد شريف نائب رئيس اتحاد الإمارات ونبيل عاشور الأمين العام، إلى جانب العديد من أعضاء مجلس إدارة الاتحادين والعديد من المسؤولين عن كرة اليد بالأندية. وتم خلال التتويج الذي طال فريق النجمة البحريني بكأس زايد والميداليات الذهبية، وفريق الشارقة بالميداليات الفضية، تم تكريم كل من محمد الرميثي، ورئيس الاتحاد البحريني، وإدارة الوصل، وحكام المباراة ومطلق فكرة السوبر الزميل جعفر الفردان بالدروع التذكارية.

جاءت بداية المباراة حذرة وفقيرة في أهدافها، حيث وصلت النتيجة إلى 5 - 3 في الدقيقة العاشرة ولمصلحة النجمة، واستمر فارق الهدفين لغاية منتصف الشوط، من بعدها يزيد النجمة غلة الأهداف ليصل للفارق الأكبر 12 - 8 ومن ثم يسجل الشارقة الهدف الأخير بنهاية الشوط الأول 12 - 9.

وشهد الشوط الثاني تفوق الضيوف لعباً ونتيجة بتوسيع فارق الأهداف تدريجياً للنتيجة النهائية غير المتوقعة بفارق 8 أهداف وبنتيجة 27 - 19، واللافت للنظر أن الشارقة غاب بشكل غير مبرر عن تسجيل الأهداف، وخاصة أنه أهدر 5 رميات جزاء، هذا إلى جانب التسرع في إنهاء الهجمات خلال المباراة التي أدارها الطاقم العماني خميس الوهيبي وعمر الشحي ولم يوفقا في إدارة المباراة، وعلى الطاولة علي جعفر ومحمد ناصر وراقبها جمال سيف فنياً وعبد الله الكعبي إدارياً.