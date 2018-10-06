حفل «بارالمبية آسيا» ينطلق الليلة

المصدر: جاكرتا- عز الدين جاد الله

يرفع محمد خميس بطلنا الأولمبي علم الإمارات، في افتتاح النسخة الجديدة لدورة الألعاب البارالمبية الآسيوية التي تستضيفها العاصمة الإندونيسية جاكرتا اليوم بالملعب الأولمبي، بمشاركة 3000 لاعب ولاعبة يمثلون 43 دولة يتنافسون في 18 لعبة. وارتدت إندونيسيا قفاز التحدي رغم كارثة الزلزال التي حلت بإحدى جزر الجمهورية من أجل تقديم نسخة مثالية تظل عالقة بأذهان ضيوفها الذين توافدوا على عاصمتها، حيث سيقف الجميع دقيقة صمت حداداً على ضحايا الزلزال، ومن المنتظر أن يحضر حفل الافتتاح جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا وعدد من المسؤولين.

التمثيل المشرف

وحث محمد محمد فاضل الهاملي عضو اللجنة البارالمبية الدولية رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية رئيس البعثة، اللاعبين واللاعبات على التمثيل المشرف وتقديم كل ما عندهم في «الآسياد»، من أجل تعزيز المكتسبات التي تحققت خلال المرحلة الماضية، خصوصاً بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه «أصحاب الهمم» في بارالمبية ريو. وقال: «ثقتنا في أبطالنا بلا حدود، فهم عوّدونا على الوصول إلى منصات التتويج، ورفع علم الدولة عالياً خفاقاً في جميع المحافل القارية والدولية، ونتطلع لنجاحات جديدة في إندونيسيا وخصوصاً أن منتخبنا سيخوض تحدياً جديداً في النسخة الجديدة لدورة الألعاب البارالمبية» طوكيو 2020.

سهام الرشيدي مرشحة لعضوية مجلس اللاعبين الآسيوي | البيان

فخر واعتزاز

من ناحيته، أعرب بطلنا الأولمبي محمد خميس عن فخره واعتزازه برفع علم الإمارات في هذا المحفل الآسيوي المهم، مشيراً إلى أن أصحاب الهمم يقدرون المسؤولية الملقاة على عاتقهم، ويضاعفون الجهد بغية اعتلاء منصات التتويج، وتقديم تمثيل مشرف لرياضات أصحاب الهمم الإماراتية. وأشاد بطلنا الذهبي بالتحضيرات التي سبقت البطولة، مؤكداً على رغبته الكبيرة في التعويض بعد أن حصل على فضية فئة وزن 97 كجم، في بطولة آسيا وأوقيانوسيا لرفعات القوة والتي استضافتها طوكيو سبتمبر الماضي.

دور كبير

من جهة أخرى، أشادت الوفود الآسيوية المتواجدة في جاكرتا باستضافة الإمارات لمقر اللجنة البارالمبية الآسيوية، مثمّنة الدور الكبير الذي ظلت تلعبه قيادة الدولة في توفير كل مقومات التميز لرياضة أصحاب الهمم، مما أهّلها لتتبوّأ مكانة مرموقة في الخريطة البارالمبية. كما أثنى المكتب التنفيذي للجنة البارالمبية الآسيوية في اجتماعه الذي عقده، أمس الأول، بجاكرتا على استضافة الإمارات مقر اللجنة موجهاً الشكر لمجلس الوزراء.

وأوضح ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، أن حفل الافتتاح سيشهد عدداً من الفقرات الفنية التي تعكس الموروث الثقافي والبيئي للجمهورية الإندونيسية، وسيحظى بحضور عدد من المسؤولين وعلى رأسهم جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا، مشيراً إلى أن اجتماع اللجنة البارالمبية الآسيوية بحث المكاسب التي ستحققها إندونيسيا من هذه الاستضافة التي ستنعكس إيجاباً على رياضة أصحاب الهمم، بعد أن حرصت الدولة على توفير البنى التحتية والمرافق المهيّأة لأصحاب الهمم.

ترشيح الرشيدي

أكد ذيبان المهيري أمين عام اتحاد أصحاب الهمم مدير البعثة، أن لاعبتنا سهام الرشيدي تم ترشيحها من الإمارات لعضوية مجلس اللاعبين الآسيوي الذي يتم اختياره عن طريق التصويت، حيث انطلقت العملية الانتخابية، أول أمس، وتستمر لمدة ثلاثة أيام بالقرية الأولمبية. وقامت اللجنة البارالمبية الآسيوية بتحديث نظام ترشيح اللاعبين، ليطّلع الجميع على نتائج الترشيحات وإبداء آرائهم. وأعرب المهيري عن سعادته بترشيح سهام الرشيدي لانتخابات مجلس اللاعبين الآسيوي، متطلعاً إلى تواجد ابنة الإمارات في مجلس اللاعبين بالقارة الصفراء.

عزيمة وإصرار

وتعتبر سهام الرشيدي إحدى بطلات ألعاب القوى من أصحاب الهمم، التي مثّلت دولة الإمارات في المحافل الخليجية والعربية والعالمية في سباقات دفع الجلة ورمي الرمح والقرص، ونالت الألقاب وحلّقت بالإنجازات المحلية والدولية، وتعد نموذجاً يحتذى به في العزيمة والإصرار، لتدخل السجل الذهبي للعبة، وتكتب اسمها بأحرف مضيئة. لم تستسلم سهام الرشيدي لمرض شلل الأطفال الذي أصيبت به في عمر مبكر «4 أشهر»، وبذلت أسرتها جهوداً كبيرة في علاجها إلى أن تمكنت من المشي بشكل ضعيف.

مشاركات

شاركت سهام الرشيدي في كثير من المسابقات والبطولات الدولية، ودورة الألعاب البارالمبية الدولية في لندن 2012، ودورة الألعاب البارالمبية الدولية في ريو دي جانيرو 2016، ونالت فضية دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية. ونالت جائزة الشيخة فاطمة بنت مبارك في دورتها الثانية للمرأة الرياضية، في العام 2015 في فئة الرياضية المتميزة ذات الإعاقة.