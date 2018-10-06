القوارب الشراعية تبحر في شواطئ دبي اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تشهد شواطئ دانة الدنيا دبي في الواحدة من ظهر اليوم، تظاهرة بحرية تراثية رياضية كبيرة بإقامة سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً -الجولة الثانية من بطولة دبي 2018- والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة السباقات البحرية للموسم الرياضي 2018-2019.

ويأخذ السباق أهمية كبيرة لكافة النواخذة والبحارة المشاركين لأنه يمثل مفترق الطرق للمنافسة على (ناموس) الموسم البحري قبل الوصول إلى محطة الختام سباق -الجولة الختامية- في مراحل بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، والمقرر يوم السبت 20 أكتوبر الجاري.

مسار السباق

ومن المنتظر وحسب البرنامج الزمني أن ينطلق السباق عند الساعة الواحدة ظهراً من خط البداية، في عمق مياه الخليج العربي باتجاه عوامات خط النهاية قبالة شواطئ جميرا، لمسافة تصل إلى 12-14 ميلاً حسب سرعات الرياح، والتي ستكون مبشرة ومناسبة لأجواء المنافسة، حسب الرصد الخاص من قبل اللجنة المنظمة التي تراقب دائماً حالة البحر وتقارير المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل.

واطمأنت اللجنة المنظمة للسباق على كافة التجهيزات والتحضيرات الخاصة لإقامة السباق، بالتنسيق مع شركاء النجاح من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية التي تسهم دائما في إنجاح كافة الأنشطة والفعاليات المختلفة التي ينظمها النادي خلال الموسم. ودعت اللجنة المنظمة كافة النواخذة والبحارة المشاركين في سباق اليوم -السبت- لضرورة الالتزام بالتعليمات واللوائح الخاصة بالسباق والوصول إلى نقطة التجمع (عالي) جزيرة نخلة جميرا في الموعد المحدد من أجل الانطلاق بعدها من خط البداية وبداية السباق دون تأخير.

محطة مهمة

وقال هزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات في النادي، إن كافة التحضيرات أكملت لانطلاقة سباق الجولة الثانية من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية، مشيداً باهتمام مجلس إدارة النادي ومتابعته المستمرة لعمل اللجنة الرياضية، وكذلك الدعم المستمر من الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات الوطنية. وأوضح القمزي أن سباق اليوم يعد محطة مهمة لجميع المشاركين، لأنه يمثل الجولة الثانية وقبل الختامية من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 3 قدماً، والتي تقام كل عام من ثلاث جولات، وتشهد مع ختامها تتويج أبطال الترتيب العام لهذه الجولات الثلاث.

127

حقق القارب «الوصف 127» الفوز بلقب سباق الجولة الأولى، والذي أقيم 22 من سبتمبر الماضي وذلك بعد تفوقه على جميع القوارب المشاركة في الحدث.