20 ألف متطوع مستهدف للألعاب العالمية أبوظبي 2019

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

أعلنت اللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص التسجيل رسمياً في البرنامج التطوعي، وذلك عبر حفل نظم في ياس مول بالعاصمة أبوظبي اليوم، وتستهدف اللجنة المنظمة 20 ألف متطوع للمشاركة في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019 والتي تستضيفها الإمارات من 14 وإلى 21 مارس من العام القادم.

ونظم الحفل بحضور عدد من أصحاب الهمم من منتخبنا الوطني للاولمبياد الخاص، وأؤلياء الأمور، ولاقت رواجاً واسعاً من المتقدمين للمتطوعين للتسجيل في البرنامج التطوعي، كما حظيت بتنظيم مجموعة من العروض الموسيقية التي أداها بعض اللاعبين من أصحاب الهمم "ذوي الإعاقة الفكرية" مما صنع جواءً اسرياً رياضياً تفاعل معه الحضور.

كما تضمن الحلقة الثانية من الحفل أمسية أحياها المطرب والملحن الإماراتي فايز السعيد، والذي أحيى حفل الافتتاح الرسمي لدورة الألعاب الإقليمية والتي اختتمت مارس من العام الجاري

.

من جانبها قالت أميرة المحرمي عضو اللجنة المحلية المنظمة للألعاب العالمية للاولمبياد الخاص، ومدير إدارة المتطوعين، إن اللجنة المنظمة تحتفل اليوم بإطلاق البرنامج التطوعي، بالرغم انه فتح فعلياً للتسجيل منذ 3 أشهر.

واضافت نستهدف 20 الف متطوع من أبناء الدولة والمقيمين، والأبواب مفتوحة أمام الجميع، وقد تلقينا طلبات للتسجيل من دول أخرى، وذلك للمشاركة في الحدث الإنساني المتفرد للألعاب العالمية للاولمبياد الخاص والتي تستضيفه الإمارات مارس من العام المقبل