سعود القاسمي يستقبل بطلات «جوجيتسو رأس الخيمة»

المصدر: رأس الخيمة - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد امس ، لاعبات فريق نادي رأس الخيمة النسائي للجوجيتسو.

جاء ذلك بحضور حصة سيف الشحي نائب رئيس مجلس إدارة نادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي، وعبدالله العبار رئيس اللجنة الفنية، وسعيد الكاس المدير المالي، وابتسام المهيري رئيسة اللجنة الثقافية، وشيخة الخاطري مشرفة فريق نادي رأس الخيمة النسائي للجوجيتسو.

وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة أن النجاح الذي تحققه لعبة الجوجيتسو لم يكن ليتحقق لولا تكاتف الجميع وتضافرهم خلف هدف واحد، هو رفعة اللعبة، استثماراً للدعم الكبير وغير المحدود الذي تحظى به رياضة الجوجيتسو من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وثمّن سموه الإنجاز الذي حققته لاعبات فريق نادي رأس الخيمة النسائي للجوجيتسو، وحصدهن عدداً من الميداليات الملونة، في أول مشاركة لهن في بطولة أم الإمارات لجوجيتسو السيدات، التي أقيمت تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.. داعياً سموه إلى مواصلة الجهد والمثابرة لتحقيق العديد من الإنجازات وتحقيق التطلعات والأهداف المرسومة لهذه اللعبة التي استطاعت أن تحجز لنفسها مكاناً مميزاً على الخريطة العالمية للرياضة.

من جانبها أشادت حصة الشحي بالدعم والرعاية اللذين يوليهما صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، للرياضة والرياضيين في الإمارة، ما أسهم في إنجاز فريق الجوجيتسو النسائي.