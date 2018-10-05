الاتحاد الدولي يشيد باستعدادات الإمارات لمونديال التقاط الأوتاد

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أشاد محمد بن عيسى الفيروز رئيس الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد بالتجهيزات الفنية واللوجستية التي أنجزها اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وبفريق العمل والمجهود الكبير الذي بذل من قبل فرق العمل في فترة وجيزة، استعداداً لاستضافة بطولة العالم الثالثة لالتقاط الأوتاد (أبوظبي 2018 ـ عام زايد) تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

ورحب الدكتور اللواء أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق رئيس اللجنة العليا لمونديال التقاط الأوتاد، بزيارة رئيس الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد والوفد المرافق له وأشاد بنتائج الزيارة، حيث تعتبر هذه التجهيزات التي تم توفيرها الدعامة الأساسية لتكريس حق ممارسة الرياضة.

وأكد الريسي، استعداد الإمارات التام على استضافة أكبر البطولات والأحداث المهمة نظراً للقاعدة الكبيرة من المنشآت الرياضية على مستوى الدولة، وأشار إلى أن تنظيم الإمارات لهذه البطولة خطوة مهمة لتطوير هذه الرياضة الحديثة. وقال الريسي، إن الإمارات تتمتع ببنية رياضية حديثة من منشآت وملاعب شُيّدت بأحدث المواصفات العصرية لتشكل بيئة مثالية لممارسة الأنشطة الرياضية بالنسبة للاعبين.

وسينطلق مونديال الأوتاد الذي يشارك فيه 12 دولة متأهلة من التصفيات القارية، في الثامن والعشرين من الشهر الجاري وحتى الثالث من شهر نوفمبر المقبل بالمضمار الرملي لنادي أبوظبي للفروسية.

والفرق المـتأهلة هي: عُمان، الأردن، جنوب أفريقيا، اليمن، النرويج، باكستان، الهند، السودان، والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى الإمارات العربية المتحدة البلد المستضيف.

جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التي قام بها الفيروز مع الوفد المرافق له، لمضمار نادي أبوظبي للفروسية لتفقد مرافق البطولة ومناقشة الأمور الفنية، بحضور أديب عبدالكريم الحمادي المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للفروسية رئيس اللجنة التنفيذية. ورافق وفد الاتحاد الدولي في الزيارة الميدانية محمد الحضرمي، عضو اللجنة التنفيذية ومدير المنتخب، الذي أكد أن هذه البطولة تحدٍ كبير، والهدف الرئيسي الحصول على البطولة وبذل أقصى مجهود لتحقيق نتيجة مشرّفة.

وقال مفتاح الحراصي رئيس اللجنة الفنية وإداري المنتخب، إن الاستعدادات والتجهيزات بدأت منذ فترة، وسيتم تنفيذ ملاحظات الاتحاد الدولي والعمل على توفير كل المتطلبات لإنجاح البطولة. كما حضر الزيارة محمد المزروعي من فريق العمل، ومن اللجنة الإعلامية عصام السيد وأحمد وجدي. ومن ثم انتقل الوفدان إلى ميادين إسطبلات بوذيب التابعة لنادي تراث الإمارات، لزيارة منتخب الإمارات، الذي يقيم معسكراً تدريبياً داخلياً مكثفاً، قبل الانتقال لمعسكر خارجي إلى دولة جنوب أفريقيا في السابع من شهر أكتوبر يستمر لمدة أسبوعين.