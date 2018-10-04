«مرموقة» تتصدر الحقاقة البكار

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

تشرَّف تحفة ميادين الهجن العربية الأصيلة، ميدان المرموم، صباح أمس بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، لمتابعة سباق الحقاقة (أول اشتراك)، والذي أقيم لهجن أبناء القبائل لمسافة ثلاثة كيلومترات.

وسجلت عزبة سعيد مظفر محمد العامري دخولاً قوياً من خلال حصولها على الصدارة في ثلاثة أشواط متتالية، حيث تقدمت (مرموقة) على رأس الحقاقة البكار بزمن وقدره 4:37:7 دقائق كان هو التوقيت الأفضل في جميع الأشواط، فيما تمسك (الذيب) بوضع اسمه على قمة الجعدان بعد أن وصل لخط النهاية في توقيت 4:39:9 دقائق، بينما كانت النقطة الثالثة توالياً لسعيد مظفر محمد العامري من نصيب (مصيحة) صاحبة المقدمة في الشوط الثالث للبكار بزمن 4:40:5 دقائق.

هيمنة

وهيمن (لبيد) ملك عبيد سهيل نخيرات العامري على صدارة الشوط الرابع للحقاقة الجعدان بتوقيت 4:40:9 دقائق، أما الشوط الخامس للبكار فقد كان من نصيب (سمحة) التي أهدت مالكها أحمد محمد سالمين العامري الناموس في زمن 4:43:0 دقائق، وعادت عزبة سعيد مظفر محمد العامري للإبداع من خلال الشوط السادس للحقاقة البكار بواسطة (مهمة) التي سجلت توقيتاً بلغ 4:40:3 دقائق، ولم يكتف الحلال المملوك لـ(راعي صوغة) مظفر بن خموشة العامري بما تحقق وأضاف (كفو) لأحمد مظفر خموشه العامري إنجازاً جديداً للعزبة بفوزه بناموس الشوط السابع للجعدان بتوقيت 4:38:3 دقائق.

الشوط الثامن

الشوط الثامن للبكار كان من نصيب (نهابة) بشعار عبد الله مظفر محمد العامري وذلك بزمن 4:38:7 دقائق، أما (مجد) لمحمد عتيق شامس العامري، فقد كان هو صاحب ناموس الشوط التاسع للجعدان، وذلك بزمن وقدره 4:41:2 دقائق، وبالمقابل قدمت (الشاهينية) ملك سهيل سالم ثعلوب الدرعي أفضل ما لديها، وأهدت مالكها الصدارة في الشوط العاشر للبكار بزمن 4:39:02 دقائق، وأبدعت (كرامة) المملوكة لسعيد ناصر حميد علي الهاشمي في الشوط الحادي عشر للبكار وكان ذلك في توقيت 4:44:23 دقائق.

الشوط 12

وأهدى (مغامر) مالكه سيف راشد الشاوي الغفلي الناموس في الشوط الثاني عشر للحقاقة الجعدان، وكان ذلك بتوقيت 4:42:09 دقائق، وتألقت (معراض) ملك سعيد محمد بالحب العامري في الشوط الثالث عشر للحقاقة البكار وسجلت توقيتاً 4:43:15 دقائق، أما (مقدم) بشعار سعيد عامر سعيد سالم العمري فقد استحق الحصول على المركز الأول في الشوط الرابع عشر للحقاقة الجعدان وذلك بزمن 4:45:6 دقائق، وجاء ختام التحديات بشعار محمد علي حبيّب الهشامي والذي قدم (طله) على قمة الحقاقة البكار وكان ذلك بتوقيت 4:42:0 دقائق.