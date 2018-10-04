47 لاعباً يمثلون الإمارات في «آسياد جاكرتا»

المصدر: Ⅶ جاكرتا- عز الدين جاد الله-جاكرتا - البيان الرياضي

يحمل 47 لاعباً ولاعبة، مسؤولية تشريف الدولة ورفع علمها عالياً، في منافسات دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية لأصحاب الهمم، التي تستضيفها العاصمة الإندونيسية جاكرتا، وتفتتح فعالياتها بعد غد، بمشاركة 3 آلاف لاعب ولاعبة يمثلون 43 دولة، ويحلم أبطالنا فرسان الإرادة المشاركين في الحدث القاري الكبير، بحصد الذهب وصعود منصات التتويج، في الألعاب الثماني التي يخوضها نجومنا، وهي: ألعاب القوى، ورفعات القوة، والرماية، والبوتشيا، والدراجات، وكرة الطاولة والقوس والسهم والجودو، وكانت بعثة منتخبنا الوطني لأصحاب الهمم، قد وصلت إلى جاكرتا بمعنويات عالية، وبدأ لاعبونا فوراً خوض التدريبات تحت إشراف الأجهزة الفنية المختلفة، استعداداً لضربة البداية، بعد التحضيرات الإعدادية التي أقيمت خلال الفترة الماضية بمعسكرات داخلية وخارجية، حيث يسعى كل مدرب إلى أن تكون معادلاته الفنية موزونة، حتى يترك أبطالنا بصمة في الدورة، والتي رفعوا فيها شعار التحدي، من أجل تكرار النجاحات التي ظلت تحققها رياضة أصحاب الهمم، على الصعد كافة، خصوصاً أن المنتخب سبق أن حصل على 25 ميدالية ملونة في النسخة الماضية، التي أقيمت في انشيون بكوريا الجنوبية 2014.

قائمة منتخبنا

وتضم قائمة منتخب ألعاب القوى، كلاً من اللاعبين: زياد الحارثي، سارة السناني، حميد الحمادي، محمد الكعبي، نورة الكتبي، أحمد نواد، عبد الله الغافري، ذكرى الكعبي، علي عباس، عباد علي، سهام الرشيدي، ثريا الزعابي، أحمد الحوسني، محمد القايد، بدر الحوسني، عادل البلوشي، عبد الله المسباحي، راشد الزيودي، سعيد الضنحاني، حسن ملاليح، عائشة الخالدي، مريم المطروشي، مرسيم الزيودي.

فيما يمثلنا في رفعات القوة كل من: محمد خميس، أحمد خميس، عادل شانبيه، سيف الزعابي، راشد حسن، هيفاء النقبي، موزة الزيودي. ويتكون منتخب الدراجات من: راشد الظاهري، عايض الأحبابي، حسين المازم، أحمد المنصوري، عبد الله البلوشي.

بينما يمثل منتخب تنس الطاولة يوسف الكعبي. وفي الرماية القوس والسهم يشارك محمد الشحي. وفي الجودو اللاعب أحمد يعقوب آل علي. فيما يتكون منتخب البوتشيا من عائشة المهيري، خالد مراشدة، ريسة الفلاسي.

ويضم منتخب الرماية الذي يصل جاكرتا اليوم، بعد مشاركته في كأس العالم التي اختتمت بفرنسا، والتي حقق فيها بطلنا الأولمبي عبد الله سلطان العرياني ميداليتين ذهبية وفضية، والمشارك في الحدث الآسيوي، ومعه عبد الله سيف العرياني، عبيد الدهماني، عبد الله الأحبابي، سيف النعيمي، سعيد الطنيجي.

مراسم الشعلة

وانطلقت فجر أول أمس، شعلة الألعاب البارالمبية الآسيوية، والتي وصلت إلى الملعب الرئيسي "جي، بي، كى" ظهراً في وسط العاصمة الإندونيسية، حيث حضر حفل مراسم مسيرة الشعلة، مليون شخص من جماهير ومشاركين، وعدد من المسؤولين، يتقدمهم إمام نهراوي وزير الشباب والرياضة الإندونيسي، وماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، وراجا اوكتاهاري رئيس اللجنة المنظمة للألعاب البارالمبية الآسيوية، وطارق الصويعي المدير التنفيذي للجنة البارالمبية الآسيوية، وألقى ماجد العصيمي كلمة، قدم فيها التعازي إلى الحكومة الإندونيسية في ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد، ووجّه الشكر إلى الحكومة الإندونيسية، للجهود المقدرة من أجل تنظيم هذه النسخة بصورة مثالية، وكشف العصيمي عن رعاية 43 مؤسسة للحدث الآسيوي.

اجتماع رؤساء الوفود

واجتمع رؤساء الوفود المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية «جاكرتا 2018» في القرية الأولمبية، بحضور رئيس الاتحاد الآسيوي البارالمبي ماجد العصيمي، وأعضاء اللجنة المنظمة، ومثّل الوفد الإماراتي في الاجتماع، مدير البعثة ذيبان المهيري، حيث تم الوقوف على جميع الإمكانات المتوافرة للبعثات الرياضية، واستقبالهم والاطمئنان على سير العمل في القرية الأولمبية، وبدأ أمس التصنيف الطبي للاعبين الذين وصولوا إلى جاكرتا من الدول المختلفة المشاركة في الحدث، فيما يبلغ عدد المتطوعين 7500 من مختلف الجنسيات، ومعظمهم من الدولة المستضيفة، بالإضافة إلى 1200 إعلامي، فيما يبلغ عدد الحكام 2500 يديرون 18 لعبة.

وصول

يصل غداً، محمد محمد فاضل الهاملي عضو اللجنة البارالمبية الدولية رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية رئيس البعثة، بعد أن تابع بفرنسا مشاركة منتخب الرماية في كأس العالم، والذي ثمّن الإنجاز الذي تحقق، خصوصاً أنه جاء قبل أيام من مشاركة أبطالنا في التحدي الآسيوي، متطلعاً أن تواصل رياضة أصحاب الهمم مسيرة النجاح، كما عودنا لاعبونا خلال مشاركاتهم الماضية، والتي تعزز المكتسبات التي ظلوا يحققونها في كافة المحافل القارية والدولية، وهي ثمرة اهتمام القيادة الرشيدة بهذه الشريحة، ما كان له المردود الإيجابي في وصولهم إلى منصات التتويج.

خميس: آمالنا كبيرة وجاهزون لخوض التحدي

يدخل بطلنا الذهبي محمد خميس، لاعب منتخبنا الوطني لرفع الأثقال، النسخة الحالية محملاً بذكريات نسخة أنشيون بكوريا الجنوبية 2014، والتي حلق فيها بالميدالية الذهبية، مؤكداً أن آمال منتخبنا كبيرة في حصد أكبر عدد ممكن من الميداليات الملونة، وعيوننا تطلع إلى التقلد بالذهب في هذا المحفل الآسيوي المهم، مؤكداً ضرورة مضاعفة الجهد بغية الوصول إلى منصات التتويج، وتقديم أداء مشرف يليق بدولة الإمارات، وأضاف: إن التجهيزات التي سبقت البطولة تؤكد أن أبطال أصحاب الهمم لرفع الأثقال سيكونون في الموعد، وعلى قدر المسؤولية لرفع علم دولة الإمارات عالياً خفاقاً، وتابع خميس: حرصنا منذ قدومنا إلى جاكرتا على الدخول في أجواء البطولة، والجميع في حالة معنوية مرتفعة بغية اعتلاء منصات التتويج.

رفع علم الدولة

ومن جانبها، أكدت سارة السناني لاعبة منتخبنا الوطني لألعاب القوى سعيها لرفع اسم وعلم الدولة عالياً في دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية في جاكرتا، مشيرة إلى أن استعداداتها خلال الفترة الماضية سارت بشكل جيد، خاصة على صعيد الأرقام التي حققتها في دفع الجلة ورمي الرمح، وقالت: جميع اللاعبين واللاعبات على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم من أجل الحصول على ميداليات جديدة في هذه البطولة، خصوصاً أننا رفعنا شعار ذلك بعد تحضيرات جيدة للفرق المختلفة خلال الفترة الماضية، ونتطلع أن نكون عند حسن ظن الجميع، وأضافت: ندخل المشاركة بطموحات عالية من أجل إحراز المركز الأول في ظل دعم قيادتنا الرشيدة، ونأمل أن نعود بأكبر عدد من الميداليات لوضع الإمارات في الصدارة.

وتعد السناني صاحبة إنجاز عريض لرياضة أصحاب الهمم في الإمارات، كونها أول لاعبة حصلت على برونزية في الألعاب البارالمبية في ريو 2016.

تحقيق حلم فلسطيني

حقق الاتحاد الآسيوي البارالمبي برئاسة ماجد العصيمي حلم علاء الدالي لاعب الدراجات الهوائية الفلسطيني الذي كان يحلم بتمثيل دولته في دورة الألعاب الآسيوية للأسوياء، إلا أنه في أول يوم لمسيرة العودة، التي شارك فيها أغلب الفلسطينيين، أصيب بطلق ناري غادر من أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي في قدمه اليمنى ما أدى لبترها، ليضيع حلم علاء في تمثيل دولته فلسطين في المحفل الآسيوي المهم، وليكون واحداً من أصحاب الهمم، ورغم الإصابة إلا أن الحلم ظل يراوده بمواصلة رياضته التي يحبها ورغبته الجارفة في تمثيل دولته عربياً وقارياً وعالمياً، وأمام تلك العزيمة والإصرار، لم يألو الاتحاد الآسيوي البارالمبي جهداً في تحقيق رغبة الدراج الفلسطيني ليتحقق حلمه بالمشاركة في الألعاب الآسيوية لكن هذه المرة ضمن صفوف أصحاب الهمم في دورة الألعاب بجاكرتا.