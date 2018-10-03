125 يوماً فعاليات حلبة مرسى ياس

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلنت حلبة مرسى ياس روزنامة فعالياتها لموسم 2018-2019، وتشمل مجموعة هائلة من فعاليات رياضة سباقات السيارات، أبرزها استضافة سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 نوفمبر المقبل، وبالتزامن مع الاحتفال بالذكرى العاشرة لانطلاقه في أبوظبي، بالإضافة إلى عدد كبير من الفعاليات المجتمعية، والتي تؤكد على مكانتها الرائدة وأهميتها باعتبارها وجهة رئيسية لاستضافة أبرز أحداث رياضة المحركات، وأنشطة اللياقة البدنية والفعاليات الترفيهية وفعاليات المؤسسات ضمن مرافقها المزودة بأحدث التجهيزات العالمية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس، بمقر الحلبة بالعاصمة أبوظبي بحضور الطارق العامري الرئيس التنفيذي لحلبة مرسى ياس، وعارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ومحمد بن سليم رئيس اتحاد الإمارات للسيارات والدراجات النارية، رئيس نادي الإمارات للسيارات والسياحة، والشيخ خالد بن فيصل القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للسباقات، بطل الإمارات والعالم في الراليات الصحراوية الطويلة (الكروس كانتري)، ومحمد الحمادي المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات الهوائية، وسفين روهتي الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في شركة ضمان، بالإضافة إلى عدد كبير من ممثلي وسائل الإعلام.

وتحتضن الحلبة فعالياتها المتنوعة على مدار 125 يوماً خلال موسم 2018-2019 والذي يستمر منذ أكتوبر الجاري وحتى مايو من العام المقبل.

سباق

وأدرجت الحلبة خلال الروزنامة الحالية سباقاً جديداً لأول مرة، إذ تستضيف السباق الافتتاحي من بطولة العالم للراليات كروس المعتمدة من الاتحاد الدولي للسيارات، وذلك في أبريل 2019، وهي المرة الأولى التي تقام فيها هذه السباقات العالمية في منطقة الشرق الأوسط وتضم نخبة من أفضل السائقين في العالم للمنافسة في عدة فئات من السيارات الرياضية وفئة آر إكس ومجموعة من السيارات المعدلة.

كما سيشهد موسم 2018/‏‏2019 عودة أنشطة رياضة سباق السيارات المفضلة لدى عشاق السرعة، بدء من بطولات سباقات السيارات أحادية المقعد، ووصولًا إلى سباقات التحمل الشهيرة وسباقات الدراج، إذ تتضمن الروزنامة عودة بطولة كأس تي آر دي 86 وسلسلة سباقات ياس وسباق الخليج 12 ساعة، بالإضافة إلى سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1، إلى جانب تحدي ياس سوبر ستريت وسباقات الدراج ذات الانطلاق المتحرك.

فخر

من جانبه، قال الطارق العامري، الرئيس التنفيذي لحلبة مرسى ياس، إن حلبة ياس تفتخر بمسيرتها الناجحة والحافلة باستضافة مجموعة من أفضل بطولات رياضة سباق السيارات المشوقة التي تجتذب عشاق هذه الرياضة من مختلف أنحاء العالم إلى أبوظبي، فيما أصبحت الحلبة وجهة أولى لمحبي أنشطة اللياقة البدنية والتحديات الرياضية واستضافت مليون زيارة في العام الماضي، مؤكداً أن الروزنامة تحفل كل عام بمجموعة من أضخم الفعاليات والبرامج المميزة التي تؤكد على مكانتها باعتبارها وجهة رائدة متعددة الاستخدامات توفر خدماتها لمختلف شرائح المجتمع.

وأضاف: نفتتح قائمة فعالياتنا بحدث عالمي ضخم وهو سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 لعام 2018، فيما نختتم الموسم في شهر أبريل بحدث عالمي آخر هو جولة أبوظبي من بطولة العالم للرالي الكروس المعتمدة لدى الاتحاد الدولي للسيارات، لتكون روزنامة 2018/‏‏2019 الأضخم والأكبر حتى هذا التاريخ.

إشادة

أشاد محمد بن سليم، رئيس نادي الإمارات للسيارات والسياحة ورئيس اتحاد الإمارات للسيارات والدراجات النارية بقرار الحلبة استضافة بطولة العالم لرالي كروس، والذي يشكل دعمًا هائلًا لمسيرة تطوير رياضة سباق السيارات في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن هذا الحدث العالمي سيسهم في دعم إرث الإمارات القوي في المنافسة ضمن أهم مسابقات رياضة المحركات واستضافة سباقات كبرى البطولات العالمية، بالإضافة إلى تشجيع الجيل القادم من أصحاب المواهب الناشئة على المنافسة في أهم بطولات رياضة سباق السيارات.