ترايثلون دبي للسيدات في جميرا 9 نوفمبر

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

تنطلق النسخة الثانية من «ترايثلون دبي للسيدات» في منطقة جميرا يوم 9 نوفمبر المقبل، برعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، وبتنظيم مجلس دبي الرياضي، ويعتبر الحدث الأول من نوعه في المنطقة المخصص فقط للسيدات من جميع الجنسيات ومختلف الأعمار، وتنظمه لجنة المرأة والرياضة بالمجلس، ويتضمن ثلاث رياضات، هي السباحة والجري والدراجات الهوائية لمسافة تصل إلى أكثر من 50 كم، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بمقر مجلس دبي الرياضي، وحضره العميد عبدالملك جاني، مدير الأكاديمية الاولمبية الوطنية، وتحدث خلاله كل من لمياء عبدالعزيز خان رئيسة اللجنة المنظمة للترايثلون نائب رئيس لجنة المرأة والرياضة بمجلس دبي الرياضي، مدير نادي دبي للسيدات، وفوزية فريدون مديرة قسم تطوير رياضة المرأة بالمجلس، ودارين بربر سفيرة الترايثلون النسائي.

وأعلنت اللجنة المنظمة عن فتح باب التسجيل في الترايثلون أمام جميع النساء من مختلف الجنسيات بداية من عمر 16 سنة فما فوق.

مصدر سعادة

وقالت لمياء خان: يشرفنا أن يتم تنظيم النسخة الثانية من هذا الحدث تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وهي الرعاية التي تؤكد دعم القيادة الرشيدة لرياضة المرأة وتوفير سبل النجاح لها، باعتبارها مصدراً للسعادة والطاقة الإيجابية والحياة الصحية، وأضافت: قبل عام أطلقنا هذا الترايثلون ليكون الأول من نوعه في المنطقة، وهو تحدٍ خضناه لثقتنا بالنجاح وبالإقبال الذي سيناله من المشاركات اللاتي يمثلن مختلف القطاعات في الحياة، وقد سعدنا بمشاركة أكثر من 250 متسابقة من مختلف الجنسيات والأعمار، من بينهن 100 متسابقة إماراتية، واليوم نلتقي لنعلن عن إطلاق النسخة الثانية، ما يؤكد نجاح التجربة وانتشار ثقافة ممارسة الرياضة لدى السيدات، حيث لمسنا حرص المشاركات على التسجيل والتدريب استعداداً لخوض المنافسات.

الأعمال الخيرية

وكشفت لمياء خان عن تخصيص ريع الحدث هذا العام للأعمال الخيرية، بالتعاون مع مؤسسة الجليلة، لدعم وتمكين أصحاب الهمم من السيدات اللواتي فقدن أطرافهن، من خلال المساهمة في توفير أطراف صناعية لهن عبر برنامج «إمكان»، لكي يعشن حياتهن بصورة أفضل ويتمكن من ممارسة الرياضة من جديد، وأوضحت أنه يتم تنظيم الترايثلون للعام الثاني على التوالي بشراكة استراتيجية بين مجلس دبي الرياضي ونادي دبي للسيدات، حيث يستضيف النادي السباقات الثلاثة ويقيم قرية عائلية متكاملة يوم تنظيم الحدث، تتضمن العديد من الفعاليات الترفيهية والرياضية والصحية للسيدات والأطفال والعائلات التي تتابع السباق في أجواء مليئة بالبهجة والسعادة، كما يقيم النادي مخيم الترايثلون قبل انطلاق الحدث بفترة لإعداد وتأهيل المتسابقات من خلال ورش عمل ومحاضرات توعوية وبرامج تدريب وحصص لياقة بدنية تستمر حتى تنظيم السباق.

تفاصيل الحدث

ومن جهتها، تحدثت فوزية فريدون عن تفاصيل التحدي، وقالت إن المنافسات تشتمل على ثلاثة سباقات هي سوبر سبرنت، وسبرنت، والمسافة الأولمبية المعتمدة، حيث تتنافس المتسابقات في فئة السوبر سبرنت على مسافة 400 م سباحة، ومسافة 10 كم دراجات هوائية، ومسافة 2.5 كم جري، فيما تتنافس المتسابقات في فئة السبرنت على مسافة 750 متراً سباحة، ومسافة 20 كم للدراجات الهوائية، ومسافة 5 كم جري، وفي فئة المسافة الأولمبية المعتمدة تتنافس المشاركات على مسافة 1.5 كم سباحة، و40 كم للدراجات الهوائية، و10 كم جري.

البداية بالسباحة

وأفادت فريدون بأن منافسات الترايثلون تنطلق بمسابقة السباحة التي تقام في نادي دبي للسيدات، حيث تتسابق المشاركات في البحر الخاص بالنادي في إطار من الخصوصية التامة، ومن ثم ينتقلن إلى منافسات الدراجات الهوائية من أمام النادي في شارع جميرا ما بين متحف الاتحاد وتقاطع شارع الثنية، وصولاً إلى النادي مرة أخرى، ثم ينتقلن إلى منافسات الجري الذي تجري منافساته بمحاذاة قناة دبي المائية، لتنتهي المنافسات في قرية الترايثلون التي سيتم إنشاؤها داخل نادي دبي للسيدات.

جديد

ذكرت فوزية فريدون أن هذا العام تم إضافة فئة جديدة في ترايثلون دبي للسيدات، هي فئة أكثر مشاركة لجهة حكومية، تشجيعاً لمشاركة الدوائر الحكومية وموظفاتها، وسيتم تكريم الفائزات بالمراكز الأولى ضمن الفئات المختلفة.

دارين بربر: سعيدة بالمشاركة في الحدث المميز

أعربت دارين بربر سفيرة الترايثلون النسائي، عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحدث المميز الذي يتضمن عدة تحديات بدنية، وقالت: أتطلع لخوض هذه التحديات وإثبات قدرة المرأة العربية على تجاوزها، منذ أن فقدت ساقها قبل 25 عاماً ثم تعرضت لحادث قبل 5 سنوات، وأدركت أهمية الرياضة وحرصت على ممارستها بانتظام، وكنت أول امرأة عربية تشارك في مسابقة لبناء الأجسام في لندن، وقد استعدت للمشاركة في هذا الترايثلون من خلال تدريبات مكثفة منذ شهر يونيو الماضي لزيادة قدرتها على قيادة الدراجات الهوائية، وكذلك السباحة البحرية لمسافة أكثر من ألف م، وأكدت بربر أنها تشارك في هذا الحدث دعماً لجهود مؤسسة الجليلة من خلال برنامج «إمكان» الذي يتم من خلاله توفير الأطراف الصناعية للأطفال لأنها حين فقدت ساقها وهي بعمر 15 سنة، لم تجد من يوفر لها هذه القدم وعانت الكثير للحصول على مساعدة، ويذكر أن المشاركة في ترايثلون دبي متاحة لجميع النساء من جميع الجنسيات ومختلف الفئات العمرية، وستتم المنافسات في جو من الخصوصية التامة التي تمنح المشاركات الحرية في التنافس بالشكل الذي يتناسب مع عادات وتقاليد مجتمعنا الإماراتي، لتكون فرصة التنافس متساوية بين جميع النساء.

التسجيل من عمر 16 عاماً

أتاحت اللجنة فرصة التسجيل للمشاركة في الترايثلون أمام النساء من جميع الجنسيات بداية من عمر 16 فما فوق، وذلك عبر الموقع الرسمي لمجلس دبي الرياضي، حيث يمكن للراغبات في المشاركة بالترايثلون التسجيل بشكل فردي أو بتكوين فرق، وتبلغ قيمة الاشتراك في الترايثلون 100 درهم للمشاركات الفردية، و250 درهماً لمشاركة الفرق.