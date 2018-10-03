«الرجبي» يستعد بقوة لـ«عربية القاهرة»

المصدر: Ⅶ دبي - العوضي النمر

يواصل منتخبنا الوطني للرجبي، استعداداته للمشاركة في البطولة العربية الرابعة للرجبي، التي ستقام في العاصمة المصرية القاهرة، يومي 12 و13 أكتوبر الجاري، بمشاركة 6 منتخبات هي: الإمارات، الأردن، مصر، ليبيا، العراق، السودان والأخيرة تشارك للمرة الأولى، وكان من المقرر إقامة البطولة في لبنان لكنها اعتذرت، وينتظم المنتخب في معسكره المحلي، تحت إشراف المدرب أبولو برليني، وبإشراف محمد شاكر مشرف عام المنتخبات، ويتدرب مرتين يومياً سعياً للمنافسة بقوة على اللقب، خاصة بعد اكتساب الفريق لخبرة قارية كبيرة بعد المشاركة لأول مرة في «آسياد جاكرتا» الأخيرة.

المنافسة على اللقب

ويضم منتخب الرجبي عدداً من العناصر الشابة الموهوبة لتعويض حالات الغياب لعدد من لاعبي المنتخب الأساسيين لظروف متعددة، ولاعبين من مواليد الدولة، وفق القانون الجديد، حيث يتدربون بحماس كبير رغبة منهم في المشاركة المتميزة في البطولة والسعي للمنافسة على اللقب، ولعب الفريق عدداً من المباريات الودية لتجهيز اللاعبين بشكل جيد وتوفير احتكاك قوي لهم، ومن المقرر أن يغادر المنتخب الوطني إلى العاصمة المصرية يوم الثلاثاء المقبل، وسيقام على هامش البطولة اجتماع للجمعية العمومية لمناقشة كيفية تطور اللعبة وانتشارها بالوطن العربي.

نجاح كبير

ويقول قيس الظالعي رئيس الاتحاد العربي للرجبي، الأمين العام لاتحاد الإمارات، بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخ الثلاث السابقة التي أقيمت في مدينة الجونة المصرية والمغرب والأردن، والصدى الطيب الذي تركته سواء للمنتخبات المشاركة أو المتابعين للبطولة، سيكون التنظيم أفضل والإعداد أكبر والاستعدادات تقام على قدم وساق، من أجل ضمان استمرار النجاح لتلك البطولة الوليدة، خاصة وأن البطولة تقام بالتعاون مع اللجنة الأولمبية المصرية، والتي تدعم انتشار اللعبة وتطورها بالتعاون مع الاتحاد المصري للرجبي برئاسة حسام صاحب.

روح طيبة

وأضاف الظالعي: الروح الطيبة التي بدت خلال البطولات السابقة بين جميع المنتخبات المشاركة، والتعاون فيما بينهم، والحرص على التجمع سوياً، هي من أهم المكاسب التي خرجنا بها، حيث بدا التعاون وثيقاً والكل يسعى لإنجاح كل البطولات، وكل من يستطيع المساعدة يقدمها بروح طيبة، ولم يكن الفوز باللقب، هدفاً إساسياً، قدر تنمية العلاقات الأخوية وتوثيقها بشكل جيد، وأشار إلى أن نجاح النسخ الماضية يشجع الاتحاد على إقامة مزيد من المسابقات والأنشطة، خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن حماس الدول العربية كبير لاستضافة البطولات، وشهدنا كماً كبيراً من المقترحات والاستعداد الأكبر للتنفيذ، وسيتم طرح تلك المقترحات خلال اجتماع الجمعية العمومية، الذي يعقد على هامش بطولة القاهرة، يوم 13 أكتوبر، وسوف ندرس كل المقترحات التي قدمت والسعي لتطبيق جزء كبير منها حتى يظل الاتحاد العربي قوياً بأنشطته وعلاقات أعضائه.