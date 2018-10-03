حدث طارئ يلغي سباق فلوريدا العالمي لزوارق الفئة الأولى

المصدر: فلوريدا - البيان الرياضي

بعد 20 دقيقة من انطلاقة السباق الرئيسي للزوارق السريعة الفئة الأولى لمنافسات «سوبر بوت انترناشيونال»، ضمن بطولة العالم الـ38، والذي أقيم بمنطقة كليرواتر في ولاية فلوريدا الأميركية، قررت اللجنة المنظمة، إلغاء السباق بسبب حدث طارىء وقع داخل مياه التنافس، وسجلت زوارق الفيكتوري تيم مشاركة قوية وناجحة خلال السباق قبل أن يتم إلغاؤه، من خلال الزورق 33 بقيادة كل من البطل الإماراتي سالم العديدي وجون توملسون، كما قاد البطل الإماراتي عيسى آل علي والأميركي العالمي غاري بالاه زورق رقم 3، ونافس أمراء البحار بقوة على المراكز الثلاثة الأولى للسباق وكانوا قريبين من منصة التتويج، إلا أن ظروفاً خارجة عن إرادة اللجنة المنظمة حالت دون إكمال السباق ولم يتم إعادته لأسباب غير معلومة، وفتحت زوارق الفيكتوري تيم عقب السباق مباشرة، صفحة تكثيف الاستعدادات لسباق النهائي من بطولة العالم الذي سيقام في مدينة كي ويست بولاية فلوريدا الأميركية من الرابع وحتى الحادي عشر من شهر نوفمبر المقبل، وأكدت زوارق الفيكتوري تيم جاهزيتها لخوض التحدي الأكبر من نوعه في مجال سباقات الزوارق السريعة للفئة الأولى، ومعانقة اللقب وترك بصمة إماراتية على الشواطئ الأميركية.

صقل المواهب

وأبدى حريز المر بن حريز، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم، رضاه عن مشاركة الفريق في السباق الرئيسي للفئة الأولى من النسخة 38 لمنافسات «سوبر بوت إنترناشونال»، مشيرًا إلى أنهم كانوا قاب قوسين من الصعود للمنصة لولا سوء الطالع وإلغاء السباق بعد مرور 20 دقيقة من انطلاقته، وأكد حريز المر أن توجهات مجلس الإدارة وأهدافها، هي صقل مهارات المواهب الإماراتية الشابة وإعطائها فرصة لخوض تجارب جديدة ذات مستوى عالٍ تؤهلها للمشاركة والمنافسة في بطولات عالمية كبيرة مثل «السوبر بوت إنترناشونال»، وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم إنهم يسعون إلى بناء وصناعة جيل قوي من المتسابقين الإماراتيين، لدعم رياضة الزوارق السريعة الإماراتية، وجعلها في طليعة الرياضات البحرية على الساحة العالمية، وترسيخ مكانة إمارة دبي في صدارة المدن بمجال الرياضات البحرية.

تجربة مفيدة

كانت تجربة سباق كليرواتر، مفيدة جدًا لبطلي الفيكتوري تيم سالم العديدي وعيسى آل علي اللذين يخوضان لأول مرة سباقات الفئة الأولى، إلى جانب أبطال مخضرمين في مجال سباقات الزوارق السريعة، أمثال العالميان غاري بالاه وجون توملسون.