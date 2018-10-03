جمعة بن مكتوم: هدفنا وصول «البلياردو» للعالمية

المصدر: Ⅶ دبي - ياسر قاسم

أكد الشيخ جمعة بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد البلياردو والسنوكر، أن هدفهم في اتحاد الإمارات للبلياردو والسنوكر، يظل دائماً المساهمة في تطوير اللعبة ووصولها للعالمية، كما ثمن مبادرة الاتحاد العربي للبلياردو والسنوكر في الاحتفال بـ«عام زايد» على مستوى الوطن العربي الكبير من خلال تنظيم بطولة استثنائية في اللعبة أشبه بـ«أولمبياد البلياردو والسنوكر» في دولة الإمارات، والتي تقام بالفجيرة بين 7 و17 أكتوبر الحالي، كما عبر عن فخره باختياره الشخصية العربية الأكثر تأثيراً في اللعبة تزامناً مع الحدث الكبير والمناسبة الغالية على الجميع، في الذكرى المئوية لميلاد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مؤكداً أن هذا الاختيار، جزء من تميز دولة الإمارات في لعبتي البلياردو والسنوكر، بعد أن راعت معايير الاختيار دور اتحاد الإمارات في تطوير اللعبة عربياً والإنجازات العديدة التي تم رصدها من خلال المشاركات الخارجية.

مكانة كبيرة

وأشار الشيخ جمعة بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، إلى المكانة الكبيرة والسمعة المرموقة لدولة الإمارات في لعبتي البلياردو والسنوكر، بفضل التضحيات التي بذلتها الأجيال المتعاقبة، وقال إن دولة الإمارات كما هو الحال في كل المجالات، تسعى دائماً للمساهمة مع الأشقاء العرب في تطوير اللعبة على مستوى الوطن العربي كله، مشيراً إلى أن بطولة «عام زايد» بالفجيرة ستكون نقطة تحول إيجابية في مزيد من التعاون وتبادل الخبرات والإمكانيات، وسيكون لاتحاد الإمارات للبلياردو والسنوكر دور مؤثر في وضع المقترحات التي تسهم في تطور اللعبة على مستوى جميع الدول العربية.

اهتمام كبير

وأكد الشيخ جمعة بن مكتوم آل مكتوم، أن بطولة «عام زايد» بالفجيرة حظيت باهتمام رفيع المستوى، لا سيما والحدث يقام برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وتشهد البطولة رقماً غير مسبوق بتواجد أكثر من 380 مشاركاً من مختلف الدول العربية ورقم قياسي آخر في عدد المسابقات التي تم اعتمادها «16 مسابقة»، مشيراً إلى أن اتحاد اللعبة ظل يواصل عمله خلال الأشهر الماضية، للفراغ من كافة أمور التنظيمية لهذا الحدث الاستثنائي منذ تشكيل اللجنة العليا المنظمة.