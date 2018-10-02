عارف الزفين: جاهزون للمنافسة في جولة الصين

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعرب بطلنا العالمي عارف الزفين، عن سعادته بالاستقبال الذي حظي به فريق زورق شرطة دبي لـ «الإكس كات» من اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وعلى تشجيعه ودعمه المادي والمعنوي، والذي شدد خلال الاستقبال على ضرورة مواصلة الإنجازات العالمية تحت شعار «لا بديل عن المركز الأول»، مما يعتبر حافزاً للفريق نحو اعتلاء منصات التتويج.

وأضاف الزفين لـ «البيان الرياضي» أن زورق شرطة دبي أنهى أول جولتين في الفجيرة وإيطاليا متصدراً الترتيب العام برصيد 70 نقطة وبفارق 45 نقطة عن أقرب منافسيه صاحب المركز الثاني، مشيراً إلى أن فريق زورق شرطة دبي يستعد للمشاركة في الجولة الثالثة بمدينة شنغهاي في الصين، حيث ستكون محطة السباق جديدة على جميع المتسابقين يتميز بوجود منعطفات ستكون جديدة على المشاركين نظراً لاحتضان البحيرة السباق لأول مرة.

وقال الزفين إن فريق زورق شرطة دبي جاهز للجولة الصينية والتي تضم 3 سباقات مهمة، وحرصوا على الاستعداد من سواء على المستوى الفني أو الذهني، وأضاف أن الفريق سيركز على إكمال السباقات للحصول على بطولة العالم، مؤكداً تطلعهم إلى مواصلة الذهب بجوار زميله البطل نادر بن هندي الذي يتولى دفة قيادة الزورق، الذي يملك رصيداً حافلاً من المشاركات والإنجازات تحققت بفضل الخبرات المتراكمة على مر السنوات الماضية.

واختتم الزفين بقوله إن فريق زورق شرطة دبي يفخر بوجود طاقم إماراتي كامل سيكون على قدر التحدي والطموح في تحقيق المزيد من الإنجازات ورفع علم الدولة عالياً في الصين التي تربطها علاقات مميزة بالإمارات.