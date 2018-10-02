غلق باب التسجيل في «دورة الشيخة هند» بعد غد

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

يواصل مجلس دبي الرياضي، استلام طلبات التسجيل في النسخة السادسة من دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات، الدورة الأكبر من نوعها، التي تنظمها لجنة المرأة والرياضة بالمجلس، تحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وتقام بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، وتقام فعالياتها من 16 إلى 30 أكتوبر الجاري، ويتبقى على موعد غلق باب التسجيل في الدورة ثلاثة أيام فقط، حيث حددت اللجنة المنظمة يوم الخميس المقبل، آخر موعد لاستلام ملفات تسجيل الفرق والأفراد من منتسبات المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس دبي الرياضي، الذي يمكن للاعبات تعبئة استمارات التسجيل من خلاله، وإرفاق أوراقهن الثبوتية، مثل الهوية الوطنية وجواز السفر والصور الشخصية وشهادة عمل الموظفة، وشهادة اللياقة البدنية.

اعتماد جدول المنافسات

واعتمدت اللجنة المنظمة، البرنامج الزمني وجدول المنافسات للنسخة السادسة من الدورة، التي من المتوقع أن تشهد هذا العام زيادة ملحوظة في أعداد المشاركات، سواء من اللاعبات أو المؤسسات، بمختلف الرياضات العشر المدرجة بالدورة، وستدشن بطولة الدراجات الهوائية، منافسات الدورة يوم 16 الجاري، والتي تتسابق فيها المشاركات لمسافة 16 كم، وتقام في مضمار ند الشبا الرياضي، وتنطلق منافسات كرة اليد والكرة الطائرة يوم 17 بالصالة المغطاة بنادي ستارز في منطقة المزهر، فيما تبدأ منافسات بطولة كرة السلة وبطولة الريشة الطائرة وبطولة الشطرنج يوم 18 أكتوبر، حيث تقام السلة والريشة في نادي ستارز، والشطرنج في نادي دبي للشطرنج والثقافة، فيما تقام بطولة سباق الطريق 3000 م، يوم 20 أكتوبر في مضمار الورقاء للجري بحديقة الورقاء، وتنطلق بطولة البولينغ 22 أكتوبر في مركز دبي الدولي للبولينغ، وتقام منافسات السباحة 27 أكتوبر الجاري في مسبح نادي الوصل الرياضي.

ورش تدريبية

وأعدت اللجنة المنظمة، برنامجاً تدريبياً حافلاً يضم عدداً من ورش العمل والدورات التدريبية المتخصصة للاعبات والمدربات والحكام في مختلف الرياضات، خلال الفترة المقبلة، وأبدى عدد كبير من منتسبات المؤسسات، رغبتهن في المشاركة في الألعاب الجماعية والفردية، ووضعت اللجنة المنظمة شروطاً للتسجيل، حيث يسمح لكل لاعبة بالمشاركة في ثلاث منافسات مختلفة، أي في لعبة جماعية واحدة ولعبتين فرديتين، أو ثلاث ألعاب فردية فقط، ويسمح لكل فريق تسجيل خمس لاعبات مقيمات في كل فريق كحد أقصى، كما يسمح بتسجيل لاعبة واحدة من المواطنات من خارج المؤسسة في الألعاب الجماعية، وتقام جميع المنافسات خلال الفترة المسائية، حتى لا تتعارض مع أوقات عمل المشاركات الموظفات، ولكي تتمكن اللاعبات والجمهور المتابع لهن من الحضور والمشاركة في المنافسات، دون الحاجة إلى التغيب أو الخروج المبكر من العمل، وكانت لجنة المرأة والرياضة بمجلس دبي الرياضي، قد نظمت ورشة العمل الفنية للدورة، وحضرتها منسقات الأنشطة الرياضية في المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية وشركات القطاع الخاص، وممثلو اتحادات الألعاب الرياضية المدرجة في الدورة.

دعوة

تواصلت اللجنة المنظمة مع عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة، حيث قدمت الدعوة للموظفات للمشاركة في الفعاليات، كما حثت منتسبات المؤسسات للمشاركة في المنافسات، وتم شرح اللوائح والقوانين المنظِمة للدورة، وتوضيح كافة المتطلبات الخاصة بكل لاعبة من مستندات وصور ومعلومات والأعداد وفئة الرياضات التي سيشاركن فيها، وذلك لزيادة جاهزية المؤسسات ومنتسباتها للاستعداد والمشاركة في الدورة.