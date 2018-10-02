«تحدي دبي للياقة».. 30 يوماً من النشاط والحياة الصحية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يعود «تحدّي دبي للياقة»، المبادرة الرائدة التي أطلقها العام الماضي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لحكومة دبي، في موعد جديد، وذلك اعتباراً من 26 أكتوبر حتى 24 نوفمبر 2018، حيث يشتمل البرنامج الذي يستمر على مدار 30 يوماً، على فعاليات ودروس وأنشطة اللياقة البدنية الحماسية والمشوّقة التي تحفّز سكان وزوّار دبي على اتباع أسلوب حياة صحي.

ويأتي «تحدي دبي للياقة» بمثابة خطوة إضافية في مسيرة دبي نحو التحوّل إلى المدينة الأكثر نشاطاً على مستوى العالم، وذلك عبر تعزيز مشاركة الجمهور من السكان، والجهات الحكومية، والشركات، والمدارس، ليس فقط من دبي وحدها، بل ومن مختلف أرجاء دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.

وانطلاقاً من التزامه بترسيخ مفهوم تأسيس مجتمع صحّي يدرك أهمية ممارسة الرياضة، سيخطو «تحدّي دبي للياقة» خطوات مهمّة في تحفيز الجمهور على الالتزام بمزاولة 30 دقيقة من التمارين الرياضية المتنوعة اليومية لمدة 30 يوماً.

هدف

وينطلق التحدّي لتحقيق هدف طموح يتمثل في استقطاب مليون مشارك عبر برنامج غني بالأنشطة يتضمن كرنفالاً افتتاحياً في «دبي فستيفال سيتي» برعاية هيئة كهرباء ومياه دبي وبالتعاون مع دبي فستيفال سيتي، وآخر ختامياً في «حديقة البرج» برعاية بنك الإمارات دبي الوطني وبالتعاون مع إعمار، تكملهما خمس قرى للياقة والمرح تستمر يومياً اعتباراً من 28 أكتوبر حتى 22 نوفمبر، حيث ستنطلق عقب عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية وتختتم فعالياتها قبل عطلة نهاية الأسبوع الختامية للتحدي.

وفي هذا السياق، قال هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي: «شهدنا في العام الماضي إقبالاً ملحوظاً من السكان والزوار والجهات الحكومية والشركات والمدارس للمشاركة في تحدي دبي للياقة، الذين جمعتهم الحماسة، وأثمرت مساهماتهم في تحويل هذه المبادرة إلى نشاط متكامل شمل مختلف أنحاء المدينة لبناء مجتمع أكثر صحة وسعادة. وفي دورة هذا العام، نهدف إلى تعزيز تأثير التحدي على حياتنا جميعاً عبر استقطاب المزيد من المشاركين وإلهامهم للالتزام باختيار أسلوب حياة صحي وأكثر تنوعاً».

تشجيع

وأضاف: «يمكن للجميع دون استثناء المشاركة في هذه المبادرة، سواء كانوا من الشباب أو الكبار بالسن، أو ممن يتبعون أسلوب حياة صحياً، أو يحتاجون مزيداً من الدعم والتشجيع للبدء بمزاولة الأنشطة البدنية. فمن خلال الالتزام بمزاولة 30 دقيقة من الرياضة والتمارين اليومية لمدة 30 يوماً، تتوفر أمامنا فرصة ردّ الجميل إلى مجتمعنا».

مشاركة

ومن أبرز الفعاليات الجديدة لعام 2018، قرى اللياقة الخمس التي ستستقبل زوّارها لمدة 26 يوماً عند افتتاحها في مواقع يسهل الوصول إليها من مختلف أنحاء المدينة، لتضفي بذلك سهولة المشاركة في «تحدّي دبي للياقة» وهي: قرية مركز دبي المالي العالمي للياقة برعاية غرفة دبي وبالتعاون مع مركز دبي المالي العالمي وبدعم من تكنوجيم، وقرية مركز دبي للسلع المتعدّدة للياقة برعاية ديكاثلون وبالتعاون مع مركز دبي للسلع المتعدّدة، وقرية الشاطئ للياقة برعاية دو وبالتعاون مع مِراس وبلدية دبي، وقرية نخلة جميرا للياقة برعاية هيئة كهرباء ومياه دبي وبالتعاون مع نخيل، وقرية ممشى الخوانيج للياقة برعاية مجلس دبي الرياضي وبالتعاون مع بلدية دبي.