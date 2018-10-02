بن سليم يُرشح 3 سائقين شباب لتمثيل الدولة في دورة الأكاديمية الخليجية

المصدر: Ⅶ دبي- البيان الرياضي

رشح رئيس نادي الإمارات للسيارات، محمد بن سليم، كلاً من الإماراتيين سعيد مبجر (15 عاماً)، وراشد العوضي (15 عاماً)، والأسترالي جاكوب روبنسون (17 عاماً)، للمشاركة في الدورة الثانية لأكاديمية السائقين الشباب لدول مجلس التعاون الخليجي التي تنطلق فعالياتها اليوم، وتستمر حتى الغد، في مملكة البحرين، حيث ترسل كل هيئة من الهيئات المشرفة على رياضة السيارات في دول مجلس التعاون الخليجي اثنين من الشباب الواعد من مواطني دول المجلس ومقيم واحد للمشاركة في الأكاديمية، وقال محمد بن سليم، الفائز بلقب بطولة الشرق الأوسط للراليات 14 مرة، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات للرياضة: تعتبر «أكاديمية السائقين الشباب لدول مجلس التعاون الخليجي، تطوراً مرحباً به في رياضة السيارات الإقليمية، ونتمنى لسعيد وراشد وجاكوب التوفيق والنجاح، إن تطوير المواهب الشابة هو الهدف الأساسي لاتحادنا كما يتيح هذا البرنامج التدريبي الإقليمي لأفضل سائقينا الحصول على المهارات الجديدة والمنافسة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

برنامج التدريب

وسيقوم الاتحاد البحريني للسيارات باستضافة أكاديمية 2018، وسيجري التدريب على أحدث مضمار سباقات للفورمولا 1 في حلبة البحرين الدولية (BIC)، وسيتم تقديم برنامج التدريب والتقييم المكثف من قبل الاتحاد البحريني للسيارات ومدربي وخبراء حلبة البحرين الدولية بالإضافة إلى التدريب على السباق العملي، وسوف يغطي المنهاج أيضاً اللياقة البدنية، والمهارات الإعلامية، والقواعد واللوائح والسلامة، وسيتم تقييم أداء السائقين من قبل ثلاثة حكام مستقلين وسيتم الإعلان عن إسم السائق الفائز في نهاية البرنامج.

نجاحات إماراتية

وكانت الإماراتية آمنة القبيسي ومواطنها سعيد العلي قد حققا فوزاً مزدوجاً للإمارات في عام 2017، حيث أنهت آمنة وسعيد النسخة الافتتاحية من»أكاديمية السائقين الشباب لدول مجلس التعاون الخليجي في المركزين الأول والثالث على التوالي.

بينما جاء طلال بشارة من البحرين في المرتبة الثانية وكان الأصغر سناً في ذلك الوقت (16 عاماً)، وشهدت شعبية رياضة السيارات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي نمواً مستمراً على مدى السنوات الثلاثين الماضية، وتستضيف الآن سباقي الجائزة الكبرى للفورمولا 1، وسباقات جراند بري، وموتو جراند بري، وفورمولا إي، وثلاث جولات من بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية (فيا) ومئات السباقات الوطنية.