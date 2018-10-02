7 لاعبين يمثلون الإمارات في أولمبياد بوينس آيرس للشباب

المصدر: Ⅶ دبي ــ البيان الرياضي

أعلنت اللجنة الأولمبية الوطنية، مشاركة 17 رياضياً، بينهم 7 لاعبين ولاعبات، في 5 ألعاب مختلفة، لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية للشباب بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، خلال الفترة من 6 - 18 أكتوبر الجاري، ويترأس وفدنا المشارك، طلال الشنقيطي، أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية بالوكالة، كما يوجد محمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة، ضمن الوفد الرسمي، فيما تم تسمية أحمد الطيب مدير الشؤون الفنية والرياضية باللجنة الأولمبية، مديراً للوفد الرياضي، ويشارك رياضيونا في ألعاب الفروسية عن طريق الفارس عمر عبد العزيز المرزوقي بمسابقة قفز الحواجز، وعادل الهاجري وريما محمد الحلو في رياضة الغولف، ولطيفة المازمي في الرماية مسابقة 10 م بندقية، وسارة العامري في الكاراتيه وزن 59 كغ، كما يشارك في رفع الأثقال كل من الشيخ محمد بن منتصر القاسمي، ومي المدني.

الغولف أول المغادرين

ويغادر صباح اليوم، منتخب الغولف، الذي يعد طليعة وفدنا الرياضي من دبي، متوجهاً إلى مدينة بوينس آيريس، فيما تسافر بقية الفرق تباعاً حسب جدول منافساتها بالدورة، وتدشن الرماية ورفع الأثقال مشاركتنا في أولمبياد الشباب، حيث يخوض رياضيونا المنافسات في السابع من الشهر الجاري، فيما يتنافس عمر عبد العزيز المرزوقي بمسابقة قفز الحواجز في اليوم الذي يليه، بينما تبدأ منافسات الغولف في التاسع من الشهر ذاته، على أن تختتم لاعبة الكاراتيه سارة العامري، مشاركتها 17 من نفس الشهر.

أهمية المشاركة

وثمّن طلال الشنقيطي رؤية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، بأهمية المشاركة من أجل المنافسة على حصد الألقاب والميداليات الملونة، ورفع راية الوطن في كل مناسبة رياضية، ودعم سموه اللا محدود، ومتابعته الدائمة، يعدان أكبر دافع لتحقيق الهدف المنشود والعودة بأفضل النتائج. وقال: نؤكد على ثقتنا التامة بقدراتهم على تمثيل الدولة خير تمثيل، ورفع رايتها عالية خفاقة على منصات التتويج أمام العالم بكامله، ولدينا طموحات في الخروج بأفضل النتائج المادية والمعنوية، والتي طالما عمل عليها الرياضيون لفترات طويلة من الزمن، عبر خطط وبرامج ومناهج علمية مدروسة.

فرصة كبيرة

وأكد الشنقيطي أن هذا المحفل الأولمبي للشباب، فرصة كبيرة ومحطة هامة لأبنائنا المشاركين، من أجل اكتساب الخبرات وصقل الذات، وتعزيز المستوى للاستحقاقات المقبلة، لكونهم هم النواة التي نعوّل عليها كثيراً في المستقبل، لرفع علم الدولة على منصات التتويج، وأضاف: إن هدفنا الأساسي من المشاركة في فعاليات هذا التجمع الرياضي الفريد، الذي يضم نخبة من الرياضيين المميزين من مختلف دول العالم، هو تمثيل الوطن بالصورة المطلوبة.

افتتاح القرية

تفتتح القرية الأولمبية اليوم بشكل رسمي أمام كافة الوفود القادمة من جميع أنحاء العالم، حيث تشهد الدورة للمرة الأولى في دورات الألعاب الأولمبية الصيفية للشباب، إنجاز عملية تسجيل الوفود إلكترونياً بالكامل.

وسيقام حفل افتتاح النسخة الثالثة لأولمبياد الشباب في ساحة بلازا دي لا ريبوبليكا بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، يوم السبت المقبل، عند المعلم التذكاري «المسلة»، وهذه هي المرة الأولى في التاريخ الأولمبي الحديث، يقام فيها حفل افتتاح أولمبياد في ساحة خارجية، بعيداً عن ملعب تقليدي.