«الشارقة الرياضي» يدعم الألعاب الجماعية في «الوسطى»

المصدر: الشارقة - عماد الدين إبراهيم

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، كشف مجلس الشارقة الرياضي تفاصيل دعم الألعاب الجماعية «كرة السلة، كرة الطائرة، كرة اليد» بأندية المنطقة الوسطى «الذيد الثقافي الرياضي، مليحة الثقافي الرياضي، البطائح الثقافي الرياضي، نادي المدام الثقافي الرياضي» في مؤتمر صحفي موسع عقد صباح أمس في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة بعد اكتمال تكوين الفرق الرياضية لهذه الألعاب والأجهزة الفنية والإدارية والتعاقد مع المدربين لتنضم هذه الأندية إلى بقية أندية الشارقة، بحضور الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وعيسى هلال الحزامي الأمين العام وأعضاء مجلس إدارة مجلس الشارقة الرياضي، وعدد من مديري الدوائر الحكومية ورؤساء الأندية والاتحادات.

دعم سامٍ

وقال الشيخ صقر القاسمي إن هذا التجمع الرياضي الكبير يأتي لدعم الألعاب الجماعية في أندية المنطقة الوسطى والذي يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة من واقع الدعم اللامحدود والاهتمام الكبير من قبل سموه بالرياضة وأندية الشارقة وتسخير الإمكانيات وتوفير كل الخدمات والمتطلبات وتطوير وتحسين البنى التحتية لينعكس على التطوير الكبير في مختلف الألعاب الرياضية منها الألعاب الجماعية مما يحفز الأندية على بذل الجهود لتحقيق أفضل النتائج وتقديم أعلى المستويات.

البيئة الرياضية

وأضاف: ومن هنا يحرص مجلس الشارقة الرياضي على تهيئة الأجواء المناسبة والبيئة الرياضية الصحية لجميع أنديته ومواكبة التطورات في مختلف المجالات الرياضية وفق استراتيجية ورؤية واضحة حيث يولي المجلس اهتمامه بملف الألعاب الجماعية وتوسيع قاعدة ممارسته مما يشكل إضافة حقيقية للتنافس بين أندية الإمارة الباسمة.

متابعة مستمرة

ومن جانبه، أكد عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي أن الإعلان عن دعم الألعاب الجماعية في أندية المنطقة الوسطى وفق توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي ومتابعة مستمرة من الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وتأكيداً على الاهتمام الكبير من سموه بالنشاط الرياضي في أندية المنطقة الوسطى وتوسيع قاعدة ممارسة الألعاب الرياضية المختلفة مثل بقية الأندية حيث يولي سموه اهتماماً كبيراً بالأندية في الإمارة.

تنوع رياضي

وأضاف إن توجيهات سموه تسعى لتحقيق العديد من الأهداف والإنجازات وهي التنوع في ممارسة الأنشطة الرياضية في الأندية مما يساعد على إشباع رغبات المنتسبين واللاعبين ويسهم ذلك في دعم الأندية والمنتخبات الوطنية في المستقبل في مختلف الألعاب. منوهاً إلى أنه تم تخصيص 15 مليوناً من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة في ضوء البرنامج الذي رفع من اللجنة التي قامت بالدراسة برئاسة العميد «م» عبدالملك جاني، لكن سيتم تخصيص المبلغ لتطوير الألعاب الجماعية في الوسطى والشرقية معاً «الخير يعم».

نجوم واعدة

وسرد الأمين العام خلال كلمته عدداً من الإحصائيات الخاصة عن الألعاب الجماعية حيث أشار إلى أنه تم تسجيل 48 لاعباً لكرة السلة في فئة الأشبال والبراعم في نادي الذيد الثقافي الرياضي و35 لاعباً في مرحلة الصغار والبراعم لفئة اليد و70 لاعباً في كرة الطائرة للصغار والبراعم والأشبال بـ153 لاعباً والتعاقد مع ثلاثة مدربين وثلاثة أخصائيي علاج. وبالنسبة لنادي مليحة الثقافي الرياضي فقد تم تسجيل 17 لاعباً في السلة للأشبال والبراعم و39 لاعباً في اليد للصغار والبراعم و28 لاعباً للطائرة في الأشبال والصغار بـ84 لاعباً والتعاقد مع ثمانية مدربين لمختلف الألعاب وأربعة إداريين وأخصائيي علاج.

إحصائيات مبشرة

أما في نادي البطائح الثقافي الرياضي فقد أوضح الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي تسجيل 86 لاعباً في السلة للرجال والأشبال والبراعم و34 لاعباً لليد في الصغار والبراعم و15 لاعباً في الطائرة لفئة الأشبال والتعاقد مع 6 مدربين للألعاب و5 إداريين وأخصائيي علاج بـ135 لاعباً في مختلف الألعاب. أما في نادي المدام الثقافي الرياضي فقد كشف عن تسجيل 90 لاعباً توزعوا بواقع 30 لاعباً في السلة للبراعم و30 لاعباً في اليد للأشبال والصغار و30 لاعباً في الطائرة للبراعم والتعاقد مع ثلاثة مدربين وثلاثة إداريين وأخصائيي علاج، وتم تسجيل 462 لاعباً في هذه الألعاب الجماعية في مختلف أندية المنطقة الوسطى منهم 181 لاعباً في كرة السلة و143 لاعباً في كرة الطائرة و138 لاعباً في كرة اليد.

دعم

اكد عيسى هلال انه في ظل الدعم اللامحدود من صاحب السمو حاكم الشارقة فإننا في المجلس حريصون على توفير مختلف الاحتياجات والدعم اللوجستي والمتطلبات الفنية التي تساعد الأندية على كل المستويات وتدعم مسيرتها من خلال قسم المنشآت الرياضية بإدارة الدعم المؤسسي بالمجلس وتواصله اليومي والمستمر مع الأندية للإشراف على إنجاز ملفات البنى التحتية والخدمات في كل ناد على حدة وفي كل لعبة يضمها النادي وخاصة أنها هي الأساس بالنسبة للاعبين والممارسين للرياضة وتساعد على تهيئة البيئة الصحيحة والمناسبة لهم لمزيد من التميز والإبداع ووصولاً إلى تحقيق الإنجازات والنتائج الباهرة.

عبد الملك جاني: اجتماعات تحضيرية ناجحة

كشف العميد عبد الملك جاني رئيس اللجنة التي أشرفت على وضع الدراسة، عن الجهود الكبيرة والاجتماعات التحضيرية التي عقدت مع الأندية والاتحادات الثلاثة «سلة - يد - طائرة»، من أجل وضع الخطوط العريضة قبل الانطلاقة، والتي شكلت خارطة طريق جديدة على أن تكون البداية من خلال أندية المنطقة الوسطى في الشارقة.

حمد سالم: مبادرة تحتضن أبناءنا

تقدم حمد سالم بن حمودة رئيس مجلس إدارة نادي البطائح الثقافي الرياضي، بخالص بالشكر والتقدير إلى مقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على توجيهاته السامية باستحداث الألعاب الجماعية «كرة السلة، كرة اليد، الكرة الطائرة» بالمنطقة الوسطى، والتي تهدف كما عهدنا في سموه دائما لاستمرار رعايته لأبنائه واحتضانهم في بيئة آمنة.

سالم بن هويدن: تحركات سريعة

توجه سالم محمد بن هويدن بالشكر لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على توجيهاته لاستحداث ثلاث ألعاب جماعية وهي كرة الطائرة والسلة واليد في المنطقة الوسطى، والشكر موصول إلى مجلس الشارقة الرياضي لسرعة تواصله وتجاوبه مع جميع الأندية لتوفير جميع الاحتياجات والدعم المتواصل.

سعيد مصبح: القرار قفزة للأمام

قال الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس إدارة نادي المدام الثقافي الرياضي إن هذا القرار قفزة إلى الأمام، ترفع من المستوى الفني وتزيد من قاعدة المنافسين، ولا شك أن إضافة الألعاب الجماعية في أندية المنطقة الوسطى وأندية الإمارة هي انطلاقة ودعم قوي للمنتخبات، إذ إنها تهم شريحة واسعة من أبناء المنطقة والمقيمين فيها وسيكون لها دور كبير في دعم الحركة الرياضية.

مصبح بالعجيد: اهتمام دائم

قال مصبح سعيد بالعجيد رئيس مجلس إدارة نادي مليحة الثقافي الرياضي: لقد تم إشهار الألعاب الجماعية بأندية المنطقة الوسطى امتثالاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والذي لا يسعنا إلا أن نتوجه له بكل الشكر والتقدير والعرفان على رعايته واهتمامه الدائم بأبنائه أبناء الإمارة عامة، وأبناء المنطقة الوسطى خاصة.