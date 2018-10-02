نجاح كبير لمكرمة فرج بن حمودة للهجن

المصدر: دبي - البيان الرياضي

احتفل ميدان أبو سمرة لسباقات الهجن، بإقامة مكرمة فرج بن حمودة الظاهري، بمناسبة حصول بكرته «مياسة» على الكأس و«مياس» ببندقية الجعدان في ختام مهرجان المرموم2018، ورصدت للفائزين جوائز نقدية لـ33 شوطاً لمسافة 2كلم لفئة الحقاقا «إنتاج ومشتركات وصعوب»، وكان المهرجان فرصة طيبة للوقوف على جاهزية المطايا لمسابقات الموسم المقبلة، وتصدرت «الشاهينية» لخلفان سعيد عيلان المهيري شوط الإنتاج الأول، وفاز «شاهين» رغش حمد نخيرات العامري بالشوط الثاني، وتصدرت «الشاهينية» لسالم يزرب العامري الثالث، ونال الشوط الرابع «شاهين» لسعيد جمعة العميمي، وفازت «الشاهينية» بالشوط الخامس والسادس النقطة لخلفان سعيد عيلان المهيري.

وأما الأشواط المفتوحة فقد تصدرتها «الشاهينية» لعبدالله علي حمودة الظاهري، بينما فاز «شاهين» لمبارك سعيد خادم المهيري بالشوط الثاني، وأما الشوط الثالث فكان من نصيب «الشاهينية» لسالم دربش العامري، وتصدر الشوط الرابع «مياسة» لسعيد جمعة سعيد العميمي، كما تصدرت «مياسة» لفرج بن حمودة الظاهري الشوط الخامس، بينما أشواط الصعوب تصدرتها«الشاهينية» لعلي حمودة الظاهري وفاز «الشبابي» لمحمد غافان بالعرطي الحميري بالشوط الثاني، وأضافت «الشاهينية» النقطة الثالثة لعلي بن حمودة في الشوط الثالث ثم «شاهين» لنفس المالك في الشوط الرابع، محققاً النقطة الرابعة، كما أضاف النقطة الخامسة عن طريق «الشاهينية»، وسجلت «مياسة ومياس» نقطتين لفرج بن حمودة في الشوطين السادس والسابع، كما سجلت «الشاهينية» النقطة السادسة لأحمد حمودة الظاهري في الشوط الثامن وأضافت «مياسة» النقطة الرابعة لفرج بن حمودة.