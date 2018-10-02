أبناء الإمارات قادرون على قهر التحديات وصنع الإنجازات

المصدر: Ⅶ دبي - علي الظاهري

أكد اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، أن صدارة فريق شرطة دبي في منافسات بطولة العالم لزوارق «إكس كات، تعكس ريادة دولة الإمارات في الجانب الرياضي وغيرها من القطاعات الأخرى، وأضاف المري للبيان الرياضي إن اعتلاء منصات التتويج بفضل الكفاءات الوطنية المتواجدة في الفريق بقيادة الثنائي عارف الزفين ونادر بن هندي، يؤكد قدرة أبناء الإمارات على صناعة الإنجازات واعتلاء المنصات مهما كانت التحديات والظروف، مؤكداً أن ارتباط شرطة دبي بالرياضة يعتبر جزءاً من أوجه الشراكة مع المجتمع ورعاية زورق شرطة دبي والكفاءات الوطنية والموهوبين يعتبر واجباً وطنياً.

جاء ذلك على هامش استقبال المري لفريق زورق شرطة دبي الذي نال الصدارة العالمية بعد هيمنته على لقبي الجولة الأولى لبطولة زوارق إكس كات في الفجيرة، والجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق «إكس كات» التي أقيمت في مدينة ستريسا الإيطالية أخيراً، كما يستعد الفريق للمشاركة في الجولة الثالثة في الصين منتصف الشهر الجاري.

جرت مراسم الاستقبال في مقر القيادة العامة لشرطة دبي يوم أمس، بحضور اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، واللواء محمد سعيد بخيت مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات واللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي مساعد القائد العام لشؤون الإدارة والعميد الدكتور محمد ناصر عبدالرزاق الرزوقي مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ.

إنجازات كبيرة

وأشاد المري، بتألق الثنائي العالمي عارف الزفين ونادر بن هندي اللذين حققا الكثير من الإنجازات في مختلف المحافل والمنافسات الدولية، موضحاً، أن البطلين يعتبران من نخبة الكفاءات في السباقات البحرية، وإضافة حقيقية للرياضة في القيادة العامة لشرطة دبي عبر قيادة زورق شرطة دبي الذي يحمل رسالة لتعزيز عملية التواصل المجتمعي مع مختلف الشرائح والأفراد سواء على المستوى المحلي الداخلي أو الخارجي، مشيراً إلى أن الزفين وابن هندي يمتلكان خبرة وسجلاً حافلاً في سباقات الزوارق البحرية.

وأكد القائد العام لشرطة دبي، أن مشاركة زورق شرطة دبي على المستوى الدولي تعتبر نقلة تضاف إلى رصيد رياضة الإمارات وخاصة في ظل تحقيق الزوارق إنجازات عالمية للدولة في حين تشارك بعض الرياضيات والألعاب الأخرى باسم الدولة في العديد من البطولات الرسمية على المستوى والصعيد الخارجي من دون تحقيق إنجاز، مؤكداً أن الثقة كبيرة بأبناء الإمارات من أجل رفع علم الدولة عالياً في مختلف المحافل الدولية وأن فريق زورق شرطة دبي بسواعده الوطنية قادر على الاستمرار نحو اعتلاء منصات التتويج في الصدارة.

تجربة جديدة

وأوضح القائد العام لشرطة دبي، أن مشاركة زورق شرطة دبي في السباقات العالمية تعتبر تجربة جديدة حظيت بمتابعة واهتمام واسع وخاصة بعد سلسلة من النتائج العالمية المميزة التي تحققت بفضل الرغبة والهواية لدى الفريق، متوجهاً بالشكر إلى طاقم زورق شرطة دبي على الجهود المبذولة.

وعن مستقبل رعاية شرطة دبي للزورق في العام المقبل، رد المري قائلاً: علاقتنا ليست علاقة رعاية وإنما هي واجب وطني يحتم علينا تشجيع الكفاءات والمواهب بصفتنا شركاء، ونحن نستثمر في مشروع مردوده ليس للقيادة العامة لشرطة دبي وإنما يهدف إلى خدمة دولة الإمارات.

أهداف استراتيجية

وعن إمكانية نقل تجربة زورق شرطة دبي لرياضة أو لعبة أخرى، قال المري: القيادة العامة لشرطة دبي، على ثقة تامة بأنه لا يمكن تحقيق الأهداف الاستراتيجية إلا بالشراكة مع الجمهور الخارجي، وذلك ما ترجمه تواجد شرطة دبي في العديد من المناسبات والفعاليات سواء كانت رياضية أو غيرها من الأنشطة والقطاعات، مضيفاً إنهم حريصون على إزالة وكسر جميع الحواجز مع المجتمع سعياً إلى تعزيز دور الشرطة المجتمعي الذي لا يمكن أن يتحقق إلا بالشراكة مع المجتمع نفسه.