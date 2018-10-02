ثانية جولات دبي للشراعية 43 قدماً تنطلق السبت

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية يوم السبت المقبل (6 أكتوبر 2018) سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدما (الجولة الثانية وقبل الختامية من بطولة دبي)، وذلك ضمن البرنامج الزمني للسباقات البحرية في الموسم الرياضي 2018-2019.

وكان نادي دبي الدولي للرياضات البحرية قد نظم بنجاح الجولة الأولى من البطولة والسباق الافتتاحي في الموسم الرياضي البحري الشهر الماضي، حيث حظي السباق بمشاركة كبيرة وصلت إلى 85 قارباً وكان الفوز في النهاية من نصيب القارب الوصف 127 لمالكه النوخذة محمد حمد مصبح الغشيش.

ظهور مميز

وحرص محمد عبد الله حارب عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية المدير التنفيذي على الإشادة بالظهور المتميز والنجاح الكبير الذي أنهت عليه فعاليات الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدما، والتي نظمها النادي مؤخرا، خاصة التعاون الكبير بين اللجنة المنظمة والمتسابقين المشاركين.

الجولة الأولى

وقال محمد عبد الله حارب إن العدد الكبير الذي سجل حضوره في منافسات سباق الجولة الأولى يعكس بصورة واضحة مدى ارتباط أفراد المجتمع بالسباقات البحرية التراثية، والتي أضحت اليوم واحدة من أهم المنافسات الرياضية التي تجتذب شريحة مهمة من أبناء الدولة نظرا للوائح والنظم التي تحكمها، والتي تكرس أولاً لتعزيز الهوية الوطنية، حيث تعلم الأبناء من الآباء والأجداد حياة الماضي في الارتباط بالبحر مصدر الخير والرزق الوفير.

طلبات المشاركة

وبدأت اللجنة المنظمة في النادي استقبال طلبات المشاركة في السباق اعتبارا من بداية الأسبوع وحتى الساعة الثالثة من عصر يوم الخميس المقبل موعد إغلاق باب التسجيل للمشاركة في السباق المرتقب يوم السبت المقبل، والذي يتوقع أن يشهد مشاركة كبيرة لا تقل عن الظهور الجميل في الجولة الأولى من بطولة دبي، والتي شهدت مشاركة كبيرة، حيث يتوقع أن يزيد العدد بصورة واضحة يوم السبت.

تجهيزات مبكرة

واطمأنت اللجنة المنظمة للسباق بإشراف هزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات في النادي على كافة التجهيزات لإقامة السباق المرتقب بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين مع النادي من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية ومن بينها القيادة العامة لشرطة دبي وسلطة مدينة دبي الملاحية وجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل (قيادة السرب الرابع) والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي ومجموعة نخيل البحرية ومؤسسة دبي للإعلام (قناة دبي الرياضية) ومؤسسة أبوظبي للإعلام (قناة ياس الرياضية).

اجتماع تحضيري

وناقشت اللجنة في اجتماع تحضيري بحضور هزيم محمد القمزي كافة الخطوات للتجهيز لإقامة السباق المرتقب يوم السبت بالتنسيق مع الشركاء، حيث تم التأكيد على ضرورة مواصلة التميز التنظيمي بعد نجاح الجولة الأولى، والتي أعطت مؤشرا إيجابيا لإنجاح كافة السباقات البحرية في الموسم البحري الحالي 2017-2018.