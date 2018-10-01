مشاركات فعالة للأولمبياد الخاص الإماراتي دولياً

المصدر: البيان الإلكتروني

اختتم الأولمبياد الخاص الإماراتي مشاركاته الدولية الفاعلة والناجحة في جمهوريتي النمسا وأذربيجان وبالتنسيق مع عدة جهات دولية تنفيذاً لاستراتيجية المؤسسة المتمثلة في تمكين اللاعبين قيادياً وصقل مهاراتهم المتعددة عن طريق فتح أبواب المشاركات الخارجية أمامهم والتي لا تتمثل فقط في المنافسات الرياضية بل تمتد للمشاركة في المؤتمرات والبرامج المشتركة بين الدول بهدف تمكينهم ودعم تفاعلهم المجتمعي محلياً ودولياً والذي يحقق أحد أهم الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة وهو الدمج المجتمعي.

المؤتمر الدولي للشباب القادة في باكو

شارك وفد المؤسسة في المؤتمر الدولي للشباب القادة للأولمبياد الخاص بتنظيم من مؤسسة الأولمبياد الخاص الدولي والذي تم عقده في عاصمة أذربيجان باكو في الفترة ما بين 24-28 سبتمبر 2018 بمشاركة أكثر من 300 شاب وشابة من أكثر من 30 دولة حول العالم والذي يهدف إلى خلق مجتمعات أكثر دمجاً لأصحاب الهمم.

وشارك الوفد الإماراتي بمشروع "استمع إلي عبر صور ناطقة" والذي سيتم تطبيقه في دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف دعم الدمج وتمكين أصحاب الهمم ذوي الإعاقة الذهنية.

كما تسلم الوفد الإماراتي في حفل الختام راية المؤتمر الذي سيتم تنظيمه العام المقبل في أبوظبي على هامش دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص – أبوظبي 2019 بحضور سفير الدولة في باكو محمد أحمد القبيسي والذي ألقى كلمة متميزة بهذه المناسبة روى فيها تجاربه مع أصحاب الهمم واهتمام القيادة الرشيدة للدولة ومختلف مؤسساتها على دعم أصحاب الهمم وتمكينهم في المجتمع وخلق البيئة المناسبة لهم لممارسة حياتهم اليومية بكل سهولة ومن غير أي عوائق.

كما أكد القبيسي على ترحيب دولة الإمارات العربية المتحدة بكل دول العالم لتستقبلهم على أرضها في أضخم تظاهرة إنسانية في العالم في مارس 2019.

بناء الجسور بين أبوظبي والنمسا

وشارك الأولمبياد الخاص الإماراتي في برنامج المران المشترك مع جمهورية النمسا تحت عنوان "بناء الجسور بين أبوظبي والنمسا" والذي تم الإعلان عنه خلال الزيارة الرسمية للمستشار النمساوي سيباستيان كورتز في 29 أبريل 2018 والذي التقى فيها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتم من خلالها إعلان البرنامج المشترك.



وتوجه وفد الدولة برئاسة علياء الحوسني وفريق كرة القدم للمران المشترك في مدينة شلادمينج النمساوية في الفترة ما بين 23 – 29 سبتمبر 2018 والذي عقد على هامش احتفالات جمهورية النمسا بمرور 25 عاماً على تأسيس الأولمبياد الخاص النمساوي والذي شارك فيها الوفد أيضاً من خلال تقديم فقرة فلكورية لليولة الإماراتية أداها رياضيوون من الأولمبياد الخاص الإماراتي والنمساوي وبالتعاون مع مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة.

ومن منطلق الدعم اللامحدود الذي تقدمه وزارة الخارجية وسفارات الدولة حضر الحفل فهد الحبسي – رئيس قسم الشؤون القنصلية وخدمات المواطنين بسفارة الدولة في النمسا دعماً للوفد والرياضيين المشاركين من كلى البلدين.

كما التقى الوفد بالسفير حمد الكعبي في وقت لاحق ليؤكد أهمية هذا البرنامج المشترك بين البلدين والذي يدعم حركة الأولمبياد الخاص الرياضية وأهدافها السامية.

وستستمر أنشطة البرنامج المشتركة في ديسمبر القادم على أن يتم تنظيم استقبال وفد الأولمبياد الخاص النمساوي في أبوظبي لاستكمال برنامج التدريب المشترك بين البلدين.