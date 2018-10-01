علي العامري يتألق في «آسيوية القوة البدنية»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

يعتبر لاعب منتخب الإمارات للشباب بالقوة البدنية، العراقي علي صلاح العامري، أول لاعب من مواليد الدولة يهدي الإمارات، ميدالية قارية، وذلك بعد تتويجه بالميدالية البرونزية في بطولة آسيا للقوة البدنية، التي اختتمت أخيراً في نادي دبي لأصحاب الهمم، وحققها في وزن تحت 120 كغ، مستفيداً من قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بالسماح للاعبين المقيمين ومواليد الدولة وحملة الجوازات وأبناء المواطنات، خوض المنافسات الرياضية أسوة باللاعبين المواطنين، ويبلغ اللاعب علي صلاح العامري من العمر 18 سنة، وهو من مواليد دولة الإمارات، ويتطلع اللاعب الواعد لتحقيق الطموحات والآمال المنشودة، بالحصول على الذهب في بطولة العالم المقبلة، كما حققها قدوته ومثله الأعلى والده صلاح بطل العالم.

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وبارك محمد عبد الرحيم المري الأمين العام للاتحاد، فوز اللاعب بالميدالية البرونزية، وأثنى على الروح الرياضية التي يتمتع بها اللاعب وباقي اللاعبين، مؤكداً أن اللاعب علي صلاح يتمتع بموهبة فنية وذهنية كبيرتين، وقادر على تحقيق نجاحات أفضل، وباب الاتحاد مفتوح أمام جميع اللاعبين لينالوا الاهتمام والرعاية والدعم، وفق توجيهات رئيس الاتحاد الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، مؤكداً أن القرار الأخير من صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، كان له الدور الكبير في إبراز قدرات العديد من اللاعبين، الذين ترعرعوا، وعاشوا في دولة الإمارات، ومنحهم الوجود بين أحضان الدولة، التمثيل المشرف لدولة الأمن والأمان.

والد ومدرب

وقال مدربه ووالده بطل العالم السابق صلاح العامري: اقتحم علي مجال عالم لعبة القوة والتحدي (القوة البدنية)، بجانب تفوقه في دراسته بتخصص القانون في جامعة الشارقة، والتي يتفوق بها أيضاً، وكنا نتطلع إلى تحقيق إنجاز ذهبي على صعيد بطولة آسيا، لكنه اقتنع بالبرونزية، بسبب قوة المنافسين وفارق الخبرة، حيث يبلغ وزنه 105كغ، وأشار إلى أن نجله اللاعب علي، يعد من أعمدة منتخب جامعة الشارقة، الحائز على المركز الأول في بطولة مؤسسات التعليم العالي للجامعات بدولة الإمارات، برفعة بلغت 140 كغ، وبرفعة الصدر «البنج بريس» وتمكن من تحقيق الرقم 150 كغ في بطولة الجامعة للكليات.