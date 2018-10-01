شطرنج الإمارات يتقدم في الأولمبياد العالمي بجورجيا

المصدر: بتومي - البيان الرياضي

نجح منتخبنا الوطني للرجال في الظهور القوي بمنافسات الأولمبياد العالمي للشطرنج رقم 43، المقام حالياً بمدينة بتومي بجمهورية جورجيا، حيث سجل منتخبنا 10 نقاط في 5 جولات، وتقدم لاعب المنتخب عمران الحوسني بتسجيله 3 نقاط بعد الجولة الخامسة، فيما أحرز إبراهيم سلطان 2.5 نقطة من الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة، وعمر نعمان نقطتين بالفوز في مباراة والتعادل في مباراتين، وجاسم الحوار 1.5 نقطة، من التعادل في 3 مباريات، وكان منتخبنا قد فاز في الجولة الخامسة على منتخب اندورا، وحسم اللقاء لاعبنا عمران الحوسني، كما سبق لمنتخبنا الفوز على المكسيك، ووصل إلى المركز 75 من بين 150 دولة مشاركة.

نتائج السيدات

وسجل منتخب السيدات 9.5 نقاط، في 5 جولات، وضعته في المركز 61 من بين 145 دولة مشاركة في مسابقات السيدات، حيث سجلت روضة السركال بطلة العالم للناشئين 2.5 نقطة من الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة وهي أفضل نتائج السيدات فيما حققت آمنة نعمان نقطتين في 5 جولات، بالفوز في مباراة والتعادل في مباراتين، وهو نفس رصيد اللاعبة وافية درويش، وعائشة سرحان المعيني نقطتين، ومريم عيسى نقطة واحدة، ونجح منتخبنا للسيدات في التفوق على منتخب غواتيمالا، رغم جولات التعادل بين المنتخبين، حيث كان التعادل في 3 مباريات، فيما كان الفوز الوحيد للاعبة عائشة سرحان المعيني على لاعبة غواتيمالا، وسبق لمنتخبنا التفوق على لاتفيا.

المعيني يشيد

وأشاد المستشار الدكتور سرحان المعيني رئيس الاتحاد بالنتائج التي حققها المنتخب، سواء على مستوى الرجال أو السيدات، وقال: مجموعة اللاعبين واللاعبات من الشباب الذين نأمل أن يحققوا نتائج مبهرة في المستقبل والأولمبياد العالمي فرصة ذهبية لهم للاحتكاك مع لاعبين من مختلف دول العالم، والحقيقة أن مشاركة مجموعة من الشباب وتقديم هذا المستوى في الأولمبياد يحفزنا لمزيد من العمل خاصة بعد غياب سالم عبدالرحمن وسعيد إسحاق، وكنا نعول عليهما في المشاركة لتحقيق نتائج أفضل من النسخ الماضية، إلا أننا دفعنا بالشباب الذي حصلوا على فرصة ذهبية.

صعوبة

قال سرحان المعيني إن الجولات الأولى كانت صعبة على جميع اللاعبين ومع استمرار الجولات تحسنت النتائج ، وننتظر من الجميع أن يقدموا مستوى متميزا في بقية الجولات، وتحقيق ترتيب أفضل من النسخ الماضية.