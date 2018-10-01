صراع ثلاثي على صدارة المجموعة الأولى في كـأس اليد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

استمر الصراع على صدارة المجموعة الأولى بكأس الإمارات لرجال اليد بختام الجولة الرابعة للبطولة والتي أقيمت أول من أمس بعد أن تساوت بعدد النقاط 3 أندية هي الشارقة والنصر والجزيرة (8 نقاط)، ولكن فارق الأهداف منح الملك الصدارة والنصر الوصافة والجزيرة المركز الثالث، عقب فوز الشارقة على بني ياس 25/‏‏‏15، وفوز النصر على الجزيرة 26/‏‏‏23 ليستمر بني ياس في مركزه الرابع برصيد 4 نقاط والخامس بفارق الأهداف عن الوحدة بالرصيد ذاته.

وحقق الشارقة الفوز المنتظر على ضيفه فريق بني ياس الجديد في ساحات اللعبة وبفارق 10 أهداف، في لقاء دانت فيه السيطرة أغلب الوقت للملك لفارق الخبرة، ونجح العميد في خطف الفوز ونقاط المباراة أمام فخر أبوظبي، بعد أن أنهى الشوط الأول لمصلحته 14/‏‏‏12، وفي الشوط الثاني حافظ على تفوقه بالنتيجة وأنهى اللقاء لمصلحته بفارق 3 أهداف.