تكليف طلال الهاشمي بمهام المدير الوطني لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلنت مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي تكليف طلال مصطفى الهاشمي ليقوم بمهام المدير الوطني والتنفيذي للمؤسسة وأتى ذلك في اجتماع مجلس أمناء المؤسسة برئاسة معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب رئيس مجلس أمناء مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي.

على أن يبدأ الهاشمي مهامه بشكل مباشر. وأتى اختيار الهاشمي ليدير المؤسسة من منطلق خبرته الواسعة في المجال الرياضي حيث شغل منصب مدير الإدارة الفنية بمجلس أبوظبي الرياضي وعضو مجلس إدارة ورئيس لجنة التدقيق في مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة ورئيس لجنة استئناف تراخيص الأندية في دوري كرة القدم للمحترفين للفترة 2015- 2017 ونائب رئيس لجنة كرة القدم النسائية الإماراتية للفترة 2009-2016 .