منافسات «التراب» في بطولة الشيخة فاطمة لرماية السيدات اليوم

المصدر: القاهرة - البيان الرياضي

تشهد ميادين نادي الصيد المصري بمدينة السادس من أكتوبر بجمهورية مصر العربية صباح اليوم، منافسات بطولة رماية الأطباق من الحفرة «التراب»، ضمن منافسات اليوم قبل الأخير، من النسخة الثانية من بطولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية لرماية السيدات، والتي تحظى بمشاركة 8 دول من مختلف أنحاء العالم هي الكويت والإمارات وإيطاليا وكازاخستان وبلغاريا وأرمينيا والسودان وتونس.

وتم تسجيل 15 رامية حتى الآن في منافسات اليوم، بينهن راميتان من الإمارات هما فاطمة محمد وعائشة محمد، إلى جانب مشاركة 22 رامية في رماية المسدس التي تقام على ميادين نادي رماية القوات المسلحة بأهرام الجيزة. وكانت منافسات يوم أمس في رماية البندقية 3 أوضاع «واقف ومرتكز وراقد» قد أسفرت عن فوز المنتخب المصري بالميداليات الثلاث.

وحضر المنافسات المهندس جمعه مبارك الجنيبي سفير الامارات في مصر واللواء الركن راشد خميس بن عابر الهاملي رئيس اتحاد الامارات للرماية واللواء عبد الله المهيري نائب رئيس اتحاد الامارات للرماية وحسن الشحي المدير التنفيذي للبطولة .

سعادة كبيرة

ومن جانبه أعرب يوسف علي رئيس مجموعة اللولو العالمية الراعي الرئيس للبطولة، عن سعادته الغامرة بالنجاحات التي حققتها البطولة، موجهاً الشكر إلى اللجنة المنظمة العليا للبطولة لإتاحة الفرصة لمجموعته للمشاركة في رعاية البطولة.

وأضاف: البطولة ولدت عملاقة وبرعاية ودعم كريمين من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، التي قدمت للرياضة النسائية في العالم عامة، ولسيدات الرماية خاصة، واحدة من أقوى وأفضل المبادرات التي ساهمت في تطوير هذه الرياضة العالمية والأولمبية.

الجائزة الكبرى

أما على صعيد منافسات الجائزة الكبرى «مصر الإمارات» للرجال، والتي تقام للمرة الأولى، فسوف تستكمل المنافسات برماية جولتين تضاف إلى مجموع جولات أمس «الثلاث»، ويتنافس 50 رامياً على الميداليات الثلاث والجوائز المالية لرماية الأطباق من الحفرة «التراب»، ويشارك منتخب الإمارات في هذه البطولة بسبعة رماة هم سيف مانع سيف وحمد أحمد مجرن ووليد حمد نهيل وأحمد يحيى الحمادي وعبدالله محمد بو هليبة وأحمد علي حمد والعرياني ظاهر.

دعم

أكد يوسف علي رئيس مجموعة اللولو العالمية الراعي الرئيس للبطولة الحرص على دعم البطولة للعام الثاني على التوالي قناعة منه بأهمية دعم الرياضة النسائية.